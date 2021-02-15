«دباوي» بطلاً بكأس رئيس الدولة للقدرة

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

أحرز إسطبل «دباوي»، المركز الأول في بطولة الفرق، ضمن سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للفرق، الذي نظمته قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، أول من أمس، قاطعاً المسافة التي بلغت 160 كلم، في زمن قدره 21:36:24 ساعة، بقيادة راشد علي المهيري، الذي أحرز المركز 18، ومحمد جمعة المهري بالترتيب 19، وفاطمة المري «المركز 20»، وعلي المهيري «المركز 39»، ليكون زمن وصول الرباعي إلى خط النهاية، الأفضل ، وحل إسطبل الإمارات ثانياً في 23:09:45 ساعة، يليه إسطبل الأجيال في 24:50:05 ساعة.

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