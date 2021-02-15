«إيسترن وورلد»لجودلفين يتألق في«ميدان»

المصدر: دبي – خالد المهيري

تألقت خيول جودلفين في السباق الـ 13 لمضمار «ميدان» العالمي، والذي أقيم يوم الأول من أمس، برعاية «لونجين»، إذ اقتنص «إيسترن وورلد» لقب الشوط الرابع الرئيس، وحققت خيول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ثنائية مميزة خلال الأمسية، عبر «بانادول» بطل الشوط الأول، و«مونوسكي» بطل الشوط الثالث، وظفر «طنين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط السادس الختامي للأمسية. كما حقق المدربان سالم بن غدير وفوزي ناس، ثنائية لكل منهما خلال الأمسية، والتي شهدت تألق الفارسين مايكل بارزالونا وادري دي فريز، اللذين حققا ثنائية أيضاً.

«بانادول» نجم الافتتاح

وظفر «بانادول» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط الأول «مجموعة لونجين سبيريت للميل» لمسافة 1600 متر، على المضمار الرملي، والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1.37.16 دقيقة، وبفارق 7 أطوال وثلاثة أرباع الطول، عن «اندفاع» لمالكيه حسن مفرح العجمي وفوزي ناس، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، وحل ثالثاً «أنبار» لـ «إسطبلات الرشيد»، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب دووج واتسون.

«مايهاب» بطل الثاني

واقتنص «مايهاب» لمالكيه حسن مفرح العجمي وفوزي ناس، لقب الشوط الثاني «مجموعة لونجين سبيريت تيرف»، لمسافة 1400 متر، على المضمار العشبي، والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 1.24.27 دقيقة، وبفارق طول عن «يورمان» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مايك دي كوك، وحل ثالثاً «هوا بلادي» لـ «نقابة بورسلي للسباقات»، بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب راشد بورسلي.

«مونوسكي» يخطف الثالث

وحقق «مونوسكي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الثالث «جائزة مجموعة لونجين سبيريت» لمسافة 1600 متر، على المضمار الرملي، والبالغ قيمة جوائزه 85 ألف درهم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1.36.98 دقيقة، وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «سلتيك برينس»، لـ «نقابة بورسلي للسباقات»، بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب راشد بورسلي، وجاء في المركز الثالث «رويال ساندرز»، لـ «شراكة ذا كول سيلك»، بقيادة الفارس سام هتشكوت .

«إيسترن ورلد» نجم الرئيس

واقتنص «إيسترن ورلد» لجودلفين، لقب الشوط الرابع الرئيس «مجموعة لونجين سبيريت ستيكس» لمسافة 1800 متر، على المضمار العشبي، والبالغ قيمة جوائزه 102 ألف و500 درهم، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.47.80 دقيقة، وبفارق 3 أطوال ونصف الطول، عن «جبر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس اشتيبان مازور وإشراف المدرب دووج واتسون، وحل ثالثاً «باث أوف ثندر» لجودلفين، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

«طنين» مسك الختام

كما اقتنص «طنين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط السادس الختامي للأمسية «كأس مجموعة لونجين سبيريت»، لمسافة 1200 متر، على المضمار العشبي، والبالغ قيمة جوائزه 92 ألفاً و500 درهم، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1.09.65 دقيقة، وبفارق 4 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «مشاهر»، لـ «إتش وبي»، بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف المدرب ساتيش سيمار، وجاء في المركز الثالث «بنتر» لعمار أشهب، بقيادة الفارس فرنادو جارا وإشراف المدرب محمود حسين.

«مدخل» بطل الخامس

حقق «مدخل» لفوزي عبد الله ناس، لقب الشوط الخامس «تحدي مجموعة لونجين سبيريت»، لمسافة 1200 متر، على المضمار الرملي، والبالغ قيمة جوائزه 92 ألفاً و500 درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 1.10.92 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول عن «ضحوي» لمالكه عبد المجيد الكوت، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحل ثالثاً «شرم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

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