عبد الله المهيري بطل «كأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز»

المصدر: الشارقة- فائز بجبوج

توج الفارس عبد الله حميد المهيري والفرس «شا شا شا 7» بكأس بطولة حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، والتي نظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون ‬مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبرعاية لونجين، الراعي الرسمي للبطولة، ومجلس الشارقة الرياضي، وعدد من الشركات والمؤسسات الوطنية الداعمة والمساندة لفروسية قفز الحواجز، وشارك في البطولة 180 فارساً وفارسة من 18 دولة عربية وأجنبية، بصحبتهم 250 خيلاً، ورصدت اللجنة المنظمة أكثر من 350 ألف درهم جوائز مالية للفائزين، وأصحاب المراكز الأولى.

وجاءت منافسة الكأس بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وتنافس على لقبها 35 فارساً وفارسة، ونجح الفارس عبد الله حميد في إكمال جولة التمايز مع الفرس «شا شا شا» في زمن سريع بلغ 34.55 ثانية، وتوّج بكأس البطولة التي يحتفظ بلقبها من فئة الخمس نجوم على ميدان الصالة المغطاة عام 2019.

وفاز الفارس الأردني حمزة محمود الكسواني بالجواد «هابينس» بصدارة الجائزة الكبرى المصغّرة، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز على حواجز بلغ ارتفاعها 135 سم، وحسمت مراكز الفوز بأفضلية الزمن، وسجله في جولة التمايز الفارس الكسواني وبلغ 29.52 ثانية، وتوج بالمركز الثاني الفارس الأيرلندي تريفور برين والجواد «هارفي» وأنهى التمايز في زمن بلغ 31.44 ثانية، وذهب المركز الثالث إلى الفارس السوري عمرو حمشو بالجواد «شامبيون 126»، وأنهى التمايز في زمن بلغ (31.75) ثانية.

تألق

وحقق الفارس الشيخ علي جمال النعيمي لقب البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، وأحرز الفوز بالجواد «بريللي سي» في منافسة من جولة واحدة مع جولة تمايز أكملها في زمن بلغ 31.65 ثانية، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 120 سم للخيول عمر 6 سنوات، وبحواجز 130 سم للخيول عمر 7 سنوات، ونال المركز الثاني الفارس سالم أحمد السويدي بالجواد «كووبر»، وأكمل التمايز في زمن بلغ 34.45 ثانية، وبالجواد «زد سفن بورش» أكمل الفارس الأيرلندي تريفور برين جولة التمايز في زمن بلغ 36.23 ثانية، وتوج بالمركز الثالث.

وأكملت الفارسة تينا لوند ثنائية بعد فوزها بصدارة الشوط المفتوح الثاني في ثاني أيام البطولة، وحققت فوزها الثاني بالجواد «بايس هوتيير» في شوط من مرحلتين، أنهت مرحلته الثانية في زمن بلغ 27.38 ثانية.

وتنافس الفرسان من ثلاث فئات في شوط من مرحلتين، على حواجز تراوح ارتفاعها بين 115ـ 120 سم، وحازت المركز الأول الفارسة غينا ناصر العنيس بالجواد «براندي» من نادي الشارقة للفروسية.

وشارك 16 فارساً وفارسة من فئة الناشئين (الجونيورز)، ونال المركز الأول الفارس عمر الحاج والجواد «بابريكا» من نادي الشارقة للفروسية، وتصدر خيول القفز الصغيرة عمر 5 ـ 6 سنوات الفارس هشام غريب بالجواد «لومادين» (5 سنوات)، من نادي الشارقة للفروسية.

تابع أداء الفرسان وتوّج الفائزين سلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة، مدير البطولة، وقال: بطولات القفز الدولية التي ينظمها النادي تضم جميع الفئات والتصنيفات الدولية، وتشتمل عادة على منافسات تفي بحاجة جميع فئات الفرسان والخيول ومساعدتهم، ليكونوا في الصدارة وفي جاهزية كاملة للبطولات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن فرسان القفز بالإمارات أقوياء وأصحاب موهبة تحتاج إلى دعم لنراهم على منصة الأولمبياد.

وتوجه اليحيائي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، على دعم سموهما الكبير لفريق القفز، وتجهيز ميزانية خاصة، مكنتنا من رؤية سبعة إلى ثمانية فرسان ضمن المنتخب، مع حضور دائم لفارسين على منصات التتويج.

وتابع: نبارك لاتحاد الإمارات للفروسية فوز الفارس عبد الله حميد المهيري بكأس البطولة، مع تمنياتنا لجميع فرسان الإمارات بالتوفيق في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة المقبلة.

وشكر اليحيائي جميع الجهات الراعية، ولونجين على دعمها ورعايتها لدوري القفز، وما تقوم به من دور كبير في رفع مستوى المنافسات والبطولات ما يجعلها ليست مجرد راع فقط بل شركاء في ما تحققه الفروسية من إنجازات ونجاح.

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