ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات» إلى الفوز بلقب «ماسترز البولو»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

قادت الفارسة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريقها «الإمارات» إلى فوز عريض ومستحق على منافسه فريق باتستوني في المباراة النهائية لكأس الماسترز 2021 للبولو، بنتيجة ثمانية أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف الهدف، ولفتت سموها الأنظار وكانت نجمة اليوم الختامي بإحراز سموها أربعة أهداف، وصنعت هدفين ليتوج فريقها بالكأس الغالية وهو فوز معنوي مهم يسبق كأس دبي الذهبية، التي تنطلق بعد غدٍ.

وعقب المباراة قام محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة العليا لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو بتتويج الفرق الفائزة، حيث سلم كأس البطولة إلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، قائدة فريق الإمارات، كما سلّم فريق باتستوني الوصيف الكؤوس التذكارية، وفاز قائد فريق باتستوني راجا أبو الجبين بكأس أفضل لاعب.

تهنئة

ووجه محمد الحبتور التهنئة إلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة فوز فريقها عن جدارة واستحقاق بالكأس، كما أعرب عن تمنياته بحظ أوفر لباقي الفرق، مشيراً إلى أنه كان من المفروض أن تشارك 10 فرق في البطولة إلا أن اللجنة المنظمة ارتأت أن تقلص العدد بسبب ضيق الوقت، موجهاً الشكر إلى شركة النهضة للمقاولات راعي البطولة.

وتوقع الحبتور أن تشهد بطولة كأس دبي الذهبية التي تنطلق مبارياتها بعد غدٍ بمشاركة 8 فرق وبهانديكاب 18 جول منافسات ساخنة بسبب الاستعداد الجاد لجميع الفرق الثمانية المشاركة.

وكشف الحبتور النقاب عن عزم اللجنة المنظمة نقل جميع مباريات الكأس الذهبية على الهواء مباشرة.

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