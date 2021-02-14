«قاسم» بطل عود التوبة في المضمار العيناوي

المصدر: (العين - طلحة عبدالله )

تألق المهر «قاسم» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوج بلقب عود التوبة، في الشوط الثاني لثامن سباقات المضمار العيناوي، والذي جرى أول من أمس بحضور محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والغولف، والرماية وفيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، مشرف عام المضمار، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

وركض المهر الفائز تحت قيادة فابريس فايرون، وإشراف إيريك ليمارتنيل، برشاقة ليتجاوز منافسيه بجدارة حتى بلغ خط النهاية قاطعاً مسافة السباق البالغة 1800 متر «تكافؤ»، في زمن قدره 02:05:26 دقيقة، بفارق 2.25 طول عن رفيقه في الإسطبل الجواد «مقتدر». وخطف الجواد «كسرى» لإسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وإشراف عبدالله الحمادي، وقيادة اشتبيان مازور، لقب جبل حفيت بالشوط الثالث لمسافة 2000 متر، لسباق الخيول المبتدئة توليد الإمارات، وذلك بعد منافسة محتدمة استمرت حتى اللحظات الأخيرة ، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 02:20:77 دقيقة.

وفاز الجواد «أماني العودة»، للشيخ حامد بن خادم بن بطي، وإشراف محمد سعيد الشامسي، وقيادة إليون هنريك شافير، بلقب سيح بن عمار، في الشوط الخامس، لمسافة 1600 متر، وذلك بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره 01:51:75 دقيقة.

توج المهر «عاصف» لمحمد راشد السعدي، بلقب الشوط الأول على كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1800 متر «تكافؤ». وانتزع المهر «منفرد» للرحماني للسباقات، لقب فلج هزاع في الشوط الرابع والرئيس بالأمسية.

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