المهيري يتصدر تأهيلي الجائزة الكبرى لبطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز

المصدر: وام

أحرز الفارس عبدالله حميد المهيري على صهوة الفرس " شا شا شا 7 " كأس المركز الأول في الشوط التأهيلي لجائزة لونجين الكبرى الذي اختتمت به منافسات اليوم الأول لبطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين التي جرت أمس على مضامير السباق في نادي الشارقة للفروسية والسباق.

وجاء الشوط التأهيلي بمواصفات الجولة الواحدة ضد الزمن وصمم مسارها بـ 12 حاجزا بلغ ارتفاعها /145/ سم ثلاثة منها ثنائية ما يعني تنفيذ 15 قفزة لكل فارس وفاز بجائزة المركز الأول الفارس عبد الله حميد المهيري المشارك رقم /33/ وإكماله الجولة في أفضل زمن حيث بلغ /70.19/ ثانية ليصبح في مقدمة المتأهلين لشوط كأس البطولة ويبقى سقف الأمنيات والتوقعات عاليا بتحقيق المهيري للقب للمرة الثانية بعد فوزه في بطولة العام 2019 من فئة الخمس نجوم مع ذات الفرس "شا شا شا".

وشارك في الشوط 54 فارسا وفارسة وأكمل الجولة دون خطأ 5 فرسان ومثلهم أكملوها بنقطة جزاء واحدة لتجاوزهم الزمن المسموح وقدره /80/ ثانية ونال كأس المركز الثاني الفارس الروسي فلاديمير توغانوف بالجواد "تولوم" المشارك رقم /13/ وأكمل الجولة في زمن بلغ /71.49/ ثانية وأقصى به الفارس السوري عمرو حمشو المشارك رقم /7/ بصحبة جواده "فاغابون دو فوريتس" والذي كان يتربع على الصدارة المؤقتة بعد إكماله الجولة في زمن بلغ /76.31/ ثانية ومن بعدها بدأ حمشو رحلة التراجع إلى الثاني المؤقت قبل أن يستقر في المركز الثالث ويتوج به.

وكانت انطلاقة منافسات البطولة الدولية بالشوط الترحيبي من مرحلتين /خاص/ على الميدان الخارجي وصمم مساره بحواجز بلغ ارتفاعها /130/ سم وشارك به 58 فارسا وفارسة وأكمل المرحلتين 26 فارسا دون خطأ وبفارق التوقيت أحرز المركز الأول الفارس الأردني حمزة محمود الكسواني بالجواد "هابينس" المشارك رقم /12/ وأنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ /28.85/ ثانية وظل صامدا إلى حين إنتهاء الشوط ونال كأس المركز الثاني الفارس عبد الله حميد المهيري بالجواد "ديارادينو" المشارك رقم /32/ وأكمل المرحلة الثانية في زمن بلغ /30.11/ ثانية وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارس الإيراني فرهانغ صادقي المشارك رقم /45/ بالجواد "دبليو بيكوليني" وأنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ /30.45/ ثانية.

وحاز الفارس السوري شادي غريب على جائزة المركز الأول في افتتاحية البطولة الدولية لخيول القفز الصغيرة - شوط بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز /120/ للخيول عمر 6 سنوات وعلى الحواجز /130/ للخيول عمر 7 سنوات شارك به 15 فارسا وأكمل المرحلتين دون خطأ 6 فرسان وتقدمهم الفارس شادي غريب بالجواد "أليت دو بونتس" وأنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ /29.65/ ثانية وحقق المركز الثاني فارسنا سالم أحمد السويدي مع "كووبر" والثالث الفارس السوري محمد أسامة الزبيبي مع "كاتو اس دبليو".

وعلى مستوى المنافسات المحلية انطلقت أمس الأول على ميدان الصالة المغطاة بشوط خصص للفرسان المبتدئين على حواجز /70 ـ 80/ سم من جولة واحدة بمشاركة 19 فارسا وفارسة ونجح منهم 14 فارسا في إكمال الجولة دون خطأ.

وأعقبه شوط خاص من مرحلتين على حواجز /100 ـ 105/ سم شارك به 33 فارسا وفارسة من المبتدئين و17 منهم أكملوا المرحلتين دون خطأ وتصدرهم الفارس مروان يوسف محمد بالجواد "اس اس كواليف" من نادي الشارقة للفروسية ومن الفرسان الأشبال شارك 16 فارسا وفارسة 10 منهم أكملوا المرحلتين دون خطأ وحاز جائزة المركز الأول الفارس ليث غريب بالجواد "كابيتولا اس آر زد" من نادي الشارقة للفروسية.

وفي منافسات الخيول الصغيرة عمر /4 ـ 5/ سنوات شارك 13 فارسا نجح 10 فرسان في إكمال المرحلتين دون خطأ وكسب جائزة المركز الأول الفارس حمد علي الكربي والجواد "فيودورا" من نادي الشارقة للفروسية.

وفي اليوم الثاني من المنافسات المحلية / أمس / أقيمت على ميدان الصالة المغطاة بمواصفات الجولة الواحدة، على حواجز /115 ـ 120/ سم تنافس فيها فرسان القفز من ثلاث فئات فئة المستوى الثاني وشارك منهم 30 فارسا وأكمل الجولة دون خطأ 9 فرسان وتصدرهم الفارس عصام زبيبي والجواد "إلوي" من نادي الشارقة للفروسية ومن فئة الناشئين /الجونيورز/ تنافس 15 فارسا وأكمل الجولة دون خطأ 7 فرسان وحاز الصدارة الفارس عمر الحاج والجواد "بابريكا" من نادي الشارقة للفروسية وتبعه ثلاثة من زملائه بالنادي حتى المركز الرابع وتنافس 7 فرسان بخيولهم الصغيرة عمر /5 ـ 6/ سنوات ونجح فارسان من فرسان مركز الإمارات للفروسية في إكمال الجولة دون خطأ أولهما الفارس محمد عبد الله كتيت والجواد "أولايف".

وأقيم الشوط المفتوح الأول على أرضية الميدان الرملي الخارجي بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز /125 ـ 130/ سم وتنافس على جائزته 36 فارسا وفارسة و12 منهم أكملوا الجولة نظيفة دون خطأ وبفارق التوقيت حازت الفارسة تينا لوند المركز الأول بالجواد "بيوند فبلو دانسينغ كيه" من نادي دبي للبولو والفروسية.

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