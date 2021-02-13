العامري يهدي f3 لقب كأس رئيس الدولة للقدرة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

أهدى الفارس عبد الله علي العامري، اسطبلات f3 العائدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لقب سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كلم، الذي نظمته قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة اليوم السبت، بمشاركة 340 فارسا وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة.

وتمكن الفارس البطل من قطع مسافة السباق الذي أستمر لست مراحل في زمن قدره 6:11:01 ساعة، على صهوة "فاغابون دي بولسكي"، وجاءت ثانيا سيسليا جارسيا على صهوة "تي بي فانس" لإسطبل فيصل بن زعل بزمن قدره 6:12:53 ساعة، وجاءت ثالثا ميثاء محمد القبيسي على صهوة "نونكي دي بو بيسل" من إسطبلات f3 بعد أن قطعت المسافة في 6:13:14 ساعة.

وعقب إجراءات الفحص البيطري وإعتماد النتيجة رسميا تم تتويج الفائزين، عن طريق اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس إتحاد الإمارات للفروسية، مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، محمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، عبد الرحمن الرميثي مشرف القرية، أحمد السويدي المدير التنفيذي لإتحاد الإمارات للفروسية، لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، محمد عبد الله ممثل المسعود للسيارات، علي المنصوري ممثل مصنع الوثبة للتمور.

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