480 ألف درهم جوائز الحفل العاشر بمضمار العاصمة الأحد

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يستضيف نادي أبوظبي للفروسية، بمضماره العشبي مساء الأحد حفل سباقاته العاشر في الموسم الحالي والذي يتألف من 6 أشواط للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط السادس والأخير للمهجنة الأصيلة، ويشارك في الحفل الذي يحمل أسماء مدن أبوظبي، 73 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 480 ألف درهم.

وينطلق الحفل في الشوط الأول على لقب سباق مدينة خليفة لمسافة 1200 متر بمشاركة 12 خيلاً وجوائز مالية 80 ألف درهم، ويشهد الشوط الثاني تحدي سباق مدينة شخبوط لمسافة 1200 متر بمشاركة 10 خيول قوية تتنافس على جوائز مالية 85 ألف درهم، وفي الشوط الثالث يقام تحدي مدينة الشامخة لمسافة 2200 متر بمشاركة 11 خيلاً وتبلغ الجوائز المالية 80 ألف درهم.

وينتقل الحفل في الشوط الخامس إلى جولة جديدة من تحدي كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2200 متر بمشاركة 12 خيلاً وتبلغ جوائزه 70 ألف درهم، وفي الشوط الخامس يقام سباق مدينة زايد لمسافة الميل ويشارك فيه 14 خيلاً تتنافس على 85 ألف درهم، ويختتم الحفل في الشوط السادس والأخير على لقب مدينة سويحان لمسافة 1600 متر بمشاركة 14 خيلاً وتبلغ قيمة الجوائز المالية في هذا الشوط 80 ألف درهم.

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