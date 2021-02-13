81 خيلاً تتنافس على ألقاب السباق الـ13 لمضمار «ميدان» العالمي اليوم

المصدر: دبي – البيان الرياضي

ينطلق اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف عصراً السباق الثالث عشر لمضمار «ميدان» العالمي برعاية «لونجين» بمشاركة 81 خيلاً فيما تبلغ القيمة الإجمالية للأشواط الستة 537 ألفاً و500 درهم.





وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع الرئيس «مجموعة لونجين سبيريت ستيكس» لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي والبالغة قيمة جوائزه 102 ألف و500 درهم بمشاركة 16 خيلاً وأبرزها «الميسان» و«إيسترن ورلد» و«باث أوف ثندر» لجودلفين، و«ميلشوت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«جبر» و«مقترب» وحكيم «السلط» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«سنيوريتي» و«آبف نورمال» لناصر عسكر.





الشوط الأول



وستكون الانطلاقة مع الشوط الأول «مجموعة لونجين سبيريت للميل» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي والبالغة قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم وبمشاركة 11 خيلاً وأبرزها «بانادول» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«أنبار» وجلاب ووقت ويستاهل لاسطبلات الرشيد، وفرفار لمالكه عبدالله سعيد المداح.





الشوط الثاني



يشهد الشوط الثاني مجموعة لونجين سبيريت تيرف لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي والبالغة قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم مشاركة 13 خيلاً وأبرزها لاين أوف أتاك لجودلفين، و(تهديد) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ويورمان للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، وأجمل وهوا بلادي لـنقابة بورسلي للسباقات.





الشوط الثالث



يشارك في الشوط الثالث جائزة مجموعة لونجين سبيريت لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي والبالغة قيمة جوائزه 85 ألف درهم 16 خيلاً وأبرزها مونوسكي وريتش آند فيمص لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وكرنفال وجحافل لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وفاضل لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.





الشوط الخامس



يشهد الشوط الخامس تحدي مجموعة لونجين سبيريت لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي والبالغة قيمة جوائزه 92 ألفاً و500 درهم مشاركة 9 خيول وأبرزها مقرب لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وشرم لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ودارك سيلفر وليثام سينت آنيس لمحمد خليفة البسطي، ومدخل لفوزي عبدالله ناس.





الشوط السادس



يشارك في الشوط السادس كأس مجموعة لونجين سبيريت لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي والبالغة قيمة جوائزه 92 ألفاً و500 درهم 16 خيلاً وأبرزها الفلك واتصالات وطنين وتشابه وتدبير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ومشاهر لإتش وبي، ودوسك لمحمد خليفة البسطي.

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