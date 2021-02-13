شارلي آبلبي: «زاغوزكي» إلى «جبل حتا» في أمسية «سوبر ساترداي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبّر مدرب فريق جودلفين شارلي آبلبي عن سعادته البالغة بتحقيق ثلاثية خلال الأمسية الرابعة لكرنفال كأس دبي العالمي.



وعن «زاغوزكي» بطل «بطولة الراشدية» قال آبلبي: «بالتأكيد تحسن أداء «زاغوزكي» منذ مشاركته الأولى في العام، ومن خلال استهدافنا لهذه الأمسية شعرنا أن السباق سيكون على وتيرة أعلى وسيحصل كل مشارك على الموقع السليم الذي يناسبه، والفارس وليام بويك أحسن قيادته، وأخرجه إلى مسار خارجي بشكل رائع حينما طلب منه التقدم».



وأضاف قائلاً: «هذا العام أشركناه على مسافة أطول، وربما أتطلع إلى سباق «جبل حتا» في أمسية «سوبر ساترداي» في مشاركته الختامية في الكرنفال هذا العام».





بطل متطور





كما تحدث آبلبي عن بطل الشوط الثاني «ستار سفاري» قائلاً: «كنا واثقين من أن النقلة إلى مسافة الميل ونصف الميل ستناسب «ستار سفاري»، وركض بشكل جيد حينما حل بالمركز الثالث في مشاركته الأولى في العام في الأمسية الافتتاحية للكرنفال، وأظهر في التدريبات أنه استفاد من تلك المشاركة».



وأضاف: «لسوء الطالع، اقترب الكرنفال من نهايته، ومن الأرجح أن نعيد «ستار سفاري» إلى بريطانيا، وأنا سعيد لفوزه مرة أخرى هذه الأمسية».





خطط مستقبلية





وعن بطل «كأس ميدان» «سيكريت بروتيكتور» قال آبلبي: «استهدفنا هذا السباق ولدينا بعض الثقة على خلفية المستوى الذي أظهره «سيكريت بروتيكتور» في التدريب وما قدمه من أداء في المضامير البريطانية، وفكرنا في إشراكه في 2000 جنيز الإماراتي، ولكن شعرنا أنه يبدو مرتاحاً أكثر للركض على العشب في الإسطبل، ولذلك قررنا استهداف هذا السباق».



وأضاف: «ربما ننظر في مشاركة البطل بسباق «فيلدين ستيكس» لمسافة في نيوماركت، وباعتقادي أنه سيكون جواداً رائعاً للمنافسة على مسافة الـ 2000 متر هذا العام، وهو جواد ثلاث سنوات متطور، وإننا لم نر النقطة التي يمكن أن يوصلنا إليها حتى الآن».

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