إيريك ليمارتنيل: «آر بي موني» إلى «كحيلة كلاسيك»

المصدر: دبي – البيان الرياضي

أعلن المدرب إيريك ليمارتنيل بأن الوجهة المقبلة لـ «آر بي موني تو بيرن» بطلة «بطولة مزرعة الروية»، ستكون سباق «كحيلة كلاسيك» ضمن أمسية كأس دبي العالمي الشهر المقبل.



وقال ليمارتنيل بأنه ليس هناك وقت كاف لتجهيز البطلة للمشاركة في الجولة الثالثة لـ «بطولة آل مكتوم للتحدي» والمخصصة للخيول العربية، والذي سيقام في الـ 25 من الشهر الحالي، لذا فضلنا إراحة البطلة وإعدادها لسباق «كحيلة كلاسيك».



وأشاد ليمارتنيل بالأداء الكبير الذي قدمته «آر بي موني تو بيرن» خلال الشوط، والذي شهد منافسة قوية من أقوى الخيول العربية.

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