بطرس بطرس: رعاية سباقات الكرنفال التزام وفخر لنا

المصدر: دبي – البيان الرياضي

أكد بطرس بطرس، نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية مواصلتهم دعم رياضة الفروسية وسباقات الخيل في الدولة، والتي تأتي في مقدمتها كأس دبي العالمي الذي ترعاه «طيران الإمارات» منذ انطلاقته عام 1996.



وأضاف إن لدينا التزاماً قوياً بدعم جهود دبي الترويجية، الرامية إلى تعزيز مكانتها عالمياً في المجالات كافة، الرياضية والتجارية والاستثمارية والسياحية، وتصب رعاية «طيران الإمارات» في المناسبات الكبرى، مثل كأس دبي العالمي، في هذا الاتجاه.



وقال بطرس بطرس إنه على الرغم من جائحة كورونا إلا أننا دائماً تعودنا تجاوز الأزمات والصعاب بفضل دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.



وأضاف بطرس بطرس إن رعاية سباقات مضمار «ميدان» والكرنفال وصولاً إلى كأس دبي العالمي هو التزام وفخر لنا جميعاً، وخاصة أن دبي في كل عام تشهد وجود أقوى الخيول العالمية للمشاركة في الحدث العالمي الكبير، الذي ينتظره الملايين حول العالم، مقدماً التهنئة للفائزين كافة في أشواط الأمسية.

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