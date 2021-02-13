ثلاثية لجودلفين في رابع أمسيات كرنفال كأس دبي العالمي

المصدر: دبي – خالد المهيري

واصلت خيول جودلفين تألقها في الأمسية الرابعة لكرنفال كأس دبي العالمي والتي أقيمت يوم الأول من أمس على مضمار «ميدان» العالمي برعاية «طيران الإمارات»، إذ حققت خيول الاسطبل الأزرق الملكي ثلاثية في السباق عبر «زاغوزكي» بطل «بطولة الراشدية»، و«سيكريت بروتيكتور» بطل «جائزة ميدان»، و«ستار سفاري» بطل الشوط الثاني.



وظفر «متفاوت» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط السادس، فيما اقتنصت «آر بي موني تو بيرن» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان لقب «بطولة مزرعة الروية» المخصصة للخيول العربية الأصيلة.



وحقق «ساليوت ذا سولجر» لـ«فيكتورياس» لقب الجولة الثانية لـ«بطولة آل مكتوم للتحدي».



وخطف المدرب شارلي آبلبي والفارس وليام بويك الأضواء بتحقيقهما ثلاثية في السباق.



شهد الأمسية محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي نائب رئيس مجلس إدارة «نادي دبي لسباق الخيل»، وبطرس بطرس نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية، وعدد من المسؤولين في «طيران الإمارات».





«آر بي موني» نجمة الافتتاح





ظفرت «آر بي موني تو بيرن» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان بلقب الشوط الأول «بطولة مزرعة الروية» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المضمار الرملي والمخصص للخيول العربية الأصيلة برعاية «المغامرات العربية» والبالغة قيمة جوائزه 36 ألف دولار بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب إيريك لمارتنيل مسجلة زمناً قدره 1.46.56 دقيقة وبفارق طولين عن «سباغيتي» لـ«اسطبلات البشائر» بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف المدرب علي الغصيني.





وجاء في المركز الثالث «آر بي تورش» لـ«اسطبلات ليوا» بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب أحمد المحيربي.



وفي الختام تسلم المدرب إيريك لمارتنيل والفارس تاغ أوشي جائزة الشوط من إليزابيث سيلفا مدير المبيعات في «المغامرات العربية»





«ستار سفاري» بطل الثاني



حقق «ستار سفاري» لجودلفين لقب الشوط الثاني لمسافة 2410 أمتار على المضمار العشبي برعاية «الإمارات للشحن الجوي» والبالغة قيمة جوائزه 68 ألف دولار بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 2.29.46 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «آوي هي جوس» لخليفة سعيد سليمان بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب إسماعيل محمد.





وحل ثالثاً «بريليانت لايت» لجودلفين بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور.



وفي الختام تسلم المدرب شارلي آبلبي جائزة الشوط من دينيس ليستر نائب رئيس تطوير الشحن في «طيران الإمارات».





«سيكريت بروتيكتور» يظفر الثالث



اقتنص «سيكريت بروتيكتور» لجودلفين لقب الشوط الثالث «جائزة ميدان» لمسافة 1900 متر على المضمار العشبي برعاية «الإمارات للعطلات» والبالغة قيمة جوائزه 50 ألف دولار بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.56.16 دقيقة ومعادلاً الرقم ذاته الذي حققه «يا حياتي» لجودلفين العام الماضي، وبفارق 5 أطوال ونصف طول عن «عرين» لمالكه عبدالله سعيد المداح بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.





وجاءت في المركز الثالث «فاينال ثوت» لجودلفين بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور.



وفي الختام تسلمت صوفي كريتيان نيابة عن جودلفين، والمدرب شارلي آبلبي والفارس وليام بويك جائزة الشوط من بوب كابلي نائب رئيس أول لتطوير مبيعات الإنترنت.





«ساليوت ذا سولجر» نجم الرئيس





ظفر «ساليوت ذا سولجر» لـ«فيكتورياس» بلقب الشوط الرابع الرئيس «بطولة آل مكتوم للتحدي - الجولة الثانية» لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية» على المضمار الرملي برعاية «طيران الإمارات» والبالغة قيمة جوائزه 293 ألف دولار بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس مسجلاً زمناً قدره 1.57.37 دقيقة وبفارق طول عن «ذا جريت كولكشن» لمالكه زاور سكريكوف بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب دووج واتسون.





وحل ثالثاً «أجست فيسكال» لـ«مزرعة لابوم» بقيادة الفارس فاجنر ليل وإشراف المدرب انطونيو سنترا بيريرا.



وفي الختام قام خالد بالجافلة، نائب رئيس العمليات التجارية في «طيران الإمارات» بتتويج الأبطال.





«زاغوزكي» يخطف الخامس





اقتنص «زاغوزكي» لجودلفين لقب الشوط الخامس «بطولة الراشدية» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية» على المضمار العشبي برعاية «emirates.com» والبالغة قيمة جوائزه 163 ألف دولار بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.48.39 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «كورت هاوس» لـ«رباح للسباقات» بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سايمون كريسفورد.



وجاء في المركز الثالث «لورد جليترز» لمالكيه جيف وساندرا تيرنبول بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب ديفيد اوميرا.



وفي الختام قام خالد بالجافلة، نائب رئيس العمليات التجارية في «طيران الإمارات» بتتويج الأبطال، إذ تسلم الجائزة كل من روب دانيال نيابة عن جودلفين، والمدرب شارلي آبلبي والفارس وليام بويك.





«متفاوت» مسك الختام



حقق «متفاوت» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السادس (الختامي) للأمسية لمسافة 1000 متر على المضمار العشبي برعاية «الإمارات سكاي واردز» والبالغة قيمة جوائزه 65 ألف دولار بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 57.20 ثانية وبفارق طولين ونصف طول عن «مترفع» المملوك أيضاً لسموه بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري.





وحل ثالثاً «كاسبيان برنس» لمالكيه ستيفن لوتش ومايكل آبلبي بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب مايكل آبلبي.



وفي الختام تسلم سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم جائزة الشوط من خالد الحداد نائب الرئيس في «سكاي واردز».

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