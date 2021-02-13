5 أشواط في ختام كأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

تختتم اليوم فعاليات بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، بإقامة 5 أشواط، وكانت المنافسات انطلقت أمس بالصالة المغطاة والميدان الخارجي بنادي الشارقة للفروسية والسباق، وستكون البداية اليوم بالشوط الرابع برعاية «اتحاد الإمارات للفروسية والسباق»، وتمثل ختام بطولة الخيول الصغيرة، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز، على حواجز 125 سم للخيول بعمر 6 سنوات، و135 سم للخيول بعمر 7 سنوات، وجوائزه 15 ألف درهم، ويقام الشوط الخامس على «كأس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»، بمواصفات الجولة الواحدة، على حواجز 135 سم، وبجوائز 25 ألف درهم، وتختتم البطولة بالمنافسة المرتقبة على كأس حاكم الشارقة برعاية «شركة لونجين»، وبمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز 145 سم، وجوائز 133.600 درهم.



شوطا المحلية



وتستكمل منافسات البطولات المحلية بالصالة المغطاة، وتشهد شوطين وستكون الانطلاقة بالشوط الخامس شوط الفئة الوسطى والفرسان الشباب بحواجز 120 سم وبجوائز 12 ألف درهم، فيما يقام الشوط السادس «الشوط المفتوح» بحواجز 130 سم وبجوائز 8000 درهم.





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