350 ألف درهم جوائز «كأس حاكم الشارقة» لقفز الحواجز

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز فئة النجمتين،بناءً على توجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى – حاكم الشارقة، وتحت رعاية سموالشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد -نائب حاكم الشارقة، وبالتعاون‪ ‬مع اتحاد الإمارات للفروسية وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي للبطولة ومجلس الشارقة الرياضي والعديد من الدوائر والهيئات. ‬‬



وتعد البطولة من فئة النجمتين ويشارك فيها نخبة الفرسان من 18 دولة عربية وغربية وأوروبية ورصدت اللجنة المنظمة 350 ألف درهم جوائز مالية للفائزين، ويقدر عدد الخيول المشاركة في البطولة 250 كما يقدر عدد الفرسان المشاركين 180، يتنافسون للفوز بلقب الأشواط الـ 12 المناصفة بين الدولية والمحلية، وتشهدها الصالة المغطاة والميدان الرملي الخارجي بنادي الشارقة.



فئة النجمتين



يشهد الميدان الخارجي للنادي اليوم ثلاثة أشواط في انطلاق منافسات البطولة وستكون البداية بالشوط الأول شوط «مصرف الشارقة الإسلامي الترحيبي» للخيول الصغيرة جولة واحدة بقسمين ضد الزمن بارتفاع حواجز يصل إلى 120 سم وبجوائز مالية قدرها 10 آلاف درهم.



ويتبعه الشوط الثاني «شوط غرفة تجارة وصناعة الشارقة» بجولة بقسمين ضد الزمن بحواجز يصل ارتفاعها حتى 130 سم وبجوائز مالية قدرها 20 ألف درهم.



ويختتم بالشوط الثالث «شوط شركة لونجين» المؤهل لشوط الجائزة الكبرى بجولة واحدة ضد الزمن بحواجز يصل ارتفاعها حتى 145 سم وبجوائز مالية قدرها 131600 درهم.



وتتواصل المنافسات في اليوم الثاني غداً بثلاثة أشواط بفئة النجمتين ضمن الأشواط الدولية.



البطولة المحلية



وكانت منافسات البطولة المحلية المصاحبة للبطولة الدولية والتي أقيمت في الصالة المغطاة قد انطلقت أمس الخميس بالشوط الأول «شوط الخيول المبتدئة» بجولة واحدة مع الزمن وبحواجز 80 سم وبجوائز 2000 درهم، وتبعه الشوط الثاني (شوط الخيول الصغيرة) بعمر 3 – 5 سنوات والفرسان الأشبال الأطفال بحواجز 105 سم.



وتتواصل اليوم بشوطين وستكون البداية بالشوط الثالث «شوط فئة الفرسان الناشئين والفئة الوسطى» والخيول الصغيرة بعمر 4 – 5 سنوات بحواجز 120 سم، ويختتم بالشوط الرابع المفتوح بحواجز 130 سم.



وتستكمل المنافسات غداً بشوطين «شوط الفئة الوسطى» بحواجز 120سم، و«الشوط المفتوح» بحواجز 130 سم.



إجراءات



اعتمدت إدارة النادي جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة وكما تم أخذ الموافقة من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث والأزمات في إمارة الشارقة، وسيقتصر الحضور على الفرسان والمشاركين كما سيحضر عن وسائل الإعلام شخص فقط يمثل كل جهة، وسيتم تغطية البطولة بالبث المباشر عبر قناة الشارقة الرياضية ووسائل التواصل الاجتماعي.

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