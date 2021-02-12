7 أشواط في السباق الثامن بمضمار العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

يستضيف مضمار العين، في الخامسة من مساء اليوم سباقه الثامن لهذا الموسم ويتضمن 7 أشواط خصصت 6 منها للخيول العربية، وشوط واحد للخيول المهجنة وهو الشوط الختامي، ويبدأ الحفل بسباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة والذي ينطلق لمسافة 1800 متر «تكافؤ»، حيث تتنافس على اللقب خيول قوية منها «أيه أف الباهر» و«أيه أف رمز»، وفي الشوط الثاني الذي ينطلق للمسافة نفسها يحاول «أيه أف إشعار» الفوز باللقب غير أن مهمته لن تكون سهلة لوجود منافسين أقوياء مثل «أيه أف سيفن سكايز»، و«مقتدر» وغيرهما.



وتستمر الإثارة في الشوط الثالث الذي خصص لخيول إنتاج الإمارات المبتدئة، لمسافة 2000 متر، ويصعب التوقع بالفائز في هذا الشوط لتواجد عدد من الخيول المتميزة مثل «بشارة الريف»، و«لهيب الريف»، و«تاجر».





الشوط الرئيس



ينطلق السباق الرئيس في الشوط الرابع للحفل لمسافة 2000 متر «شروط»، حيث تتنافس خيول قوية منها «صلب» و«منفرد» والجواد «راجي» الذي سبق وحقق اللقب في هذا المضمار قبل ثلاثة أسابيع، ويشهد الشوط الخامس منافسة محتدمة لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، حيث تتسابق خيول قوية على اللقب ما يضاعف من الإثارة في هذا الشوط، ويبرز منها «ويل باور» و«السهوج» وغيرهما.



في الشوط السادس والذي خصص للخيول المبتدئة، وينطلق لمسافة 1400 متر يتطلع «اريس دي جيون»، لصدارة السباق، لكن عليه أولاً أن يتجاوز منافسين أقوياء مثل «أيه أس تميز»، و«أيه أف قاصد».



يختتم حفل الأمسية بالشوط السابع وهو الوحيد الذي خصص للخيول المهجنة وينطلق لمسافة 2600 متر «تكافؤ»، حيث يحاول الجواد «انتيمو» الحصول على اللقب ولكن المهمة لن تكون سهلة لوجود خيول أخرى طامحة للفوز مثل «أوتوم برايد»، و«عنيزة»، وغيرهما.

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