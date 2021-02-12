ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات» في نهائي «ماستر البولو» اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

بطموح بلا حدود تتطلع سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم لتحقيق الفوز والتتويج بكأس الماستر للبولو 2021 عندما تقود فريقها «الإمارات» بمواجهة فريق باتستوني بقيادة رجا أبو الجبين، في الرابعة عصر اليوم بمواجهة من العيار الثقيل بين أول وثاني الترتيب العام بنهاية الدور الأول، ويمثل هذا اللقاء مسك ختام البطولة المقامة على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية والتي شهدت مشاركة 8 فرق بهانديكاب (8) جول، وتسبق المباراة الختامية لقاء بين فريقي بن دري والتاميرا بدور «الترضية».



وسيسدل الستار علي البطولة غداً السبت والذي سيشهد مباراتين الأولى تجمع بين السابع والثامن في الترتيب والثانية تجمع بين الثالث والرابع.



وتجمع المباراة النهائية للفوز بكأس البطولة بين فريقي الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وفريق باتستوني بقيادة رجا أبو الجيبين، وكان الفريقان قد تأهلا للمباراة النهائية بعد مشوار ناجح في الدور الأول للبطولة بالعلامة الكاملة، حيث حقق فريق الإمارات الفوز الأول على حساب فريق بن دري بنتيجة 6 -5، وفاز بشكل لافت على فريق «إيه إم» وبنتيجة كبيرة وصلت إلى أحدعشر هدفاً مقابل ستة أهداف.



وبنفس الوقت كان مشوار فريق باتستوني ناجحاً خلال الدور الأول بفوزه في المباراة الأولى على فريق أنكورا بنتيجة 6 -4، وفوزه الثاني والعريض على فريق لابيرتا بنتيجة عشرة أهداف ونصف مقابل ستة أهداف.



فوز بن دري



وكان يوم أمس قد شهد مباراتين حددتا هوية اللقاء الثاني اليوم والمقرر أن يجمع بين فريقي بن دري والتاميرا بعد أن فاز فريق بن دري على منافسه أنكورا بستة أهداف مقابل خمسة أهداف ونصف، حيث بدأ الفريقان الشوط الأول بحذر ولم يشهد سوى هدف واحد لصالح فريق بن دري.



وفي الشوط الثاني تقدم بن دري بشكل لافت وأحرز أربعة أهداف، فيما أحرز فريق انكورا هدفا 1.5 /5، ويشهد الشوط الثالث هدفاً لكل منهما، إلا أن الشوط الرابع والأخير شهد انتفاضة لفريق أنكورا حيث أحرز ثلاثية ليرفع رصيده إلى خمسة ونصف وغياب بن دري عن التسجيل لتنتهي المباراة بستة أهداف مقابل خمسة ونصف.



فوز عريض



وفي المباراة الثانية فاز فريق «التاميرا» على منافسه فريق «عالم» بـ11 هدفاً مقابل 7 أهداف، سيطر فيها التاميرا على مجريات اللعب وظل متقدماً على منافسه من بداية المباراة وحتى نهايتها، حيث نجح في إنهاء الشوط الأول بتقدمه 4 -1، وفي الشوط الثاني أضاف ثلاثة أهداف مقابل هدف لفريق عالم 7 -2.



وشهد الشوط الثالث مهرجان أهداف، حيث أضاف فريق التاميرا ثلاثة أهداف وأحرز «عالم» أربعة أهداف 10 -6، أما الشوط الأخير أضاف كل فريق هدفاً إلى رصيده لتنتهي المباراة بفوز التامير على عالم بـ11 هدفاً مقابل 7 أهداف.

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