«الإمارات» يقترب من نهائي «الماسترز للبولو»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

واصلت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، قيادة فريقها «الإمارات» بنجاح كبير في بطولة كأس الماسترز للبولو والمقامة حالياً على أرض ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية وتستمر حتى الثالث عشر من الشهر الجاري بمشاركة 8 فرق بهانديكاب (8) جول.

ووضعت سموها فريقها على بعد خطوة من نهائي البطولة بفوزه الثاني على التوالي والذي جاء على حساب فريق (أيه أم) بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، وبنتيجة عريضة وصلت إلى أحد عشر هدفاً مقابل ستة أهداف لفريق (أيه إم).

وكانت السيطرة المطلقة لفريق الإمارات على مجريات الأشواط الأربعة، وخصوصاً مع البداية القوية بتسجيل الفريق لأربعة أهداف مع ختام الشوط الأول ومن دون رد، وأضاف فريق الإمارات ثلاثة أهداف في الشوط الثاني كان من نصيب سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، منها هدفين إضافة لهدفها الأول في الشوط الأول، وأحرز فريق (أيه أم) هدفين مع نهاية الشوط، وبنسخة كربونية للشوط الثاني أحرز فريق الإمارات ثلاثة أهداف مقابل هدفين لفريق (أية إم)، وأضاف فريق الإمارات الهدف الحادي عشر مقابل هدفين لفريق (أيه إم)، لتنتهي المباراة بفوز فريق الإمارات 11 - 6 لتضع سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريقها بصدارة البطولة عقب فوزه الأول على فريق بن دري 8 - 6.

وفي الجولة نفسها حقق فريق باتيستوني فوزاً مهماً وكبيراً على فريق لابيرتا وبنتيجة عشرة أهداف ونصف مقابل ستة أهداف.

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