الأمسية الرابعة لكرنفال كأس دبي العالمي في «ميدان» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

ينطلق في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، رابع سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، على مضمار «ميدان» العالمي، برعاية «طيران الإمارات»، فيما يبلغ إجمالي جوائز الأشواط الستة، 675 ألف دولار أمريكي.

وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع الرئيس «بطولة آل مكتوم للتحدي - الجولة الثانية»، لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية»، على المضمار الرملي، برعاية «طيران الإمارات»، والبالغ قيمة جوائزه 293 آلف دولار، بمشاركة 10 خيول، أبرزهم «بلون باي ويند» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «دبي واريور» و«متصدر» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، «كويب» لـ «ر ر ر للسباقات»، «ساليوت ذا سولجر» لـ «فيكتورياس»، «كابيزانو» لسلطان علي، «فيرناس» لأحمد غليطة المهيري، «أجست فيسكال» لـ «مزرعة لابوم»، «مارك أوف أبروفال» لملاكه سيد حشيش وهناء رفاعي، «ذا جريت كولكشن» لمالكه زاور سكريكوف.

مزرعة الروية

وستكون البداية مع الشوط الأول «بطولة مزرعة الروية» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، على المضمار الرملي، والمخصص للخيول العربية الأصيلة، برعاية «المغامرات العربية»، والبالغ قيمة جوائزه 36 ألف دولار، بمشاركة 11 خيلاً، أبرزهم «جوال» لـ «الوثبة للسباقات»، «روعة» لـ «ياس للسباقات»، «آر بي موني تو بيرن» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، «آر بي كينيتك» لـ «بايرلي للسباقات».

«الإمارات للشحن»

يشهد الشوط الثاني لمسافة 2410 أمتار، على المضمار العشبي، برعاية «الإمارات للشحن الجوي»، والبالغ قيمة جوائزه 68 ألف دولار، مشاركة 16 خيلاً، أبرزهم «هاي إند» و«الدبران» و«ستار سفاري» و«باسيون آند جلوري» و«سقارة كينج» و«بريليانت لايت» و«جلوبال ستورم» و«بيس اوف هيستوري» لجودلفين، «مدرب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «كيب كافالي» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم.

جائزة ميدان

يشارك في الشوط الثالث «جائزة ميدان» لمسافة 1900 متر، على المضمار العشبي، برعاية «الإمارات للعطلات»، والبالغ قيمة جوائزه 50 ألف دولار، 8 خيول، أبرزهم «ميستكال داون» و«سيركيت بروتيكتور» و«آندر ويتر أتاك» و«فاينال ثوت» لجودلفين، «جراند دبي» لعلي راشد الرايحي.

بطولة الراشدية

يشهد الشوط الخامس «بطولة الراشدية» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية»، على المضمار العشبي، برعاية «emirates.com»، والبالغ قيمة جوائزه 163 ألف دولار، مشاركة 7 خيول، أبرزهم «دريم كاسل» و«زاغوزكي» لجودلفين، «لورد جليترز» لجيف وساندرا تيرنبول، «كاب فرانسيه» لـ «جون بيرس للسباقات».

«سكاي واردز»

يشارك في الشوط السادس الختامي للأمسية، لمسافة 1000 متر، على المضمار العشبي، برعاية «الإمارات سكاي واردز»، والبالغ قيمة جوائزه 65 ألف دولار، 10 خيول، أبرزهم «ستوري اوف لايت» لجودلفين، «فنار» و«مترفع» و«متفاوت» و«مراوض» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«لافاسبين» لمحمد خليل أحمد.

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