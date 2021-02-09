«هاتريك» لخيول العجبان بمضمار العاصمة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

حققت خيول اسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ثلاثة انتصارات «هاتريك» في الحفل التاسع الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية بمضماره العشبي أول من امس ، وتضمن من 6 أشواط مثيرة بمشاركة 88 خيلاً تنافست على جوائز مالية بقيمة 640 ألف درهم.

ونجحت خيول سموه في تحقيق إنجاز كبير بنيل ألقاب الأشواط الثلاثة الأولى التي شملت السباق الرئيس والأبرز في الحفل على لقب الجولة الأولى من بطولة التاج الثلاثي العربي لمسافة 1600 متر في الشوط الثالث بمشاركة 10 خيول، وذهب اللقب إلى البطل «حميم» الذي واصل تألقه محققاً فوزه الخامس في الموسم الحالي، والثاني على التوالي بمضمار العاصمة بعد أن انتزع في الحفل السابق كأس أبوظبي الذهبية، ليؤكد تفوقه أول من أمس بانتزاع اللقب الأغلى في 1:44:17 دقيقة، بقيادة أدري دي فريز، وجاء ثانياً «أيه إف طاير» لخالد النابودة.

واستهلت خيول اسطبلات العجبان فوزها في الشوط الأول من سباق «صحراء المرموم» لمسافة الميل، عن طريق «ثابت الريف» بقيادة برناردو بينيرو في 1:46:06 دقيقة، وحل ثانياً «عاهد الخالدية» للاسطبلات الوطنية بقيادة باتريك كوسجرافز. وذهب لقب الشوط الثاني من سباق «صحراء الختم» لمسافة الميل إلى «بلو دياموند» بقيادة كوسجراف، بزمن 1:46:92 دقيقة، وحل ثانياً «أس أس جلمود» لناصر عسكر. ونال «هيروس دي لاغاره» للشيخ ناصر محمد ناصر الحشار لقب الشوط الأخير من سباق «صحراء البداير» للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة بقيادة اشتيبان مازور محققاً فوزه الثاني في الحفل.

شجاع مسقط

تمكن «شجاع مسقط» لمربط مسقط للخيول العربية الأصيلة من نيل لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1400 متر، في الشوط الرابع في زمن قدره 1:31:34 دقيقة، بقيادة اشتيبان مازور، وجاء في المركز الثاني بفارق كتف «اشتون توريتس» لزياد كلداري بقيادة دين أونيل.

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