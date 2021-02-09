بداية قوية ومثيرة في افتتاح «ماسترز البولو»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تشهد بطولة الماسترز للبولو (8 جول) عصر اليوم مباراتين مهمتين ضمن منافسات سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية حيث يلتقي فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ومنافسه فريق «إيه إم» بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، في مباراة أشبه بنهائي مبكر للبطولة في الثانية والنصف من بعد الظهر، فيما تقام المباراة الثانية في الرابعة عصراً وتجمع بين فريقي باتستوني ولابيرتا.

وكان اليوم الافتتاحي قد شهد أربع مباريات منها اثنتان في الصباح ومثلها في الفترة المسائية وقد نجح فريق الإمارات في الفوز على منافسه فريق بن دري بثمانية أهداف مقابل ستة، بعد مباراة سريعة ومثيرة شهد شوطها الأول التعادل بهدفين لكل منهما، حيث سجل هدفي بن دري محمد بن دري، فيما سجل هدفي الإمارات سمو الشيخة ميثاء بنت محمد وبنيامين بانيللو، ثم تقدم الإمارات عن طريق راشد العبار وينجح فريق الإمارات في إنهاء الشوط الثاني بتقدمة بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وفي الشوط الثالث أضافت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد هدفين متتاليين لترفع رصيد فريقها إلى سبعة أهداف فيما أضاف غريغوريو هدفين لفريق بن دري، وفي الشوط الرابع والأخير ينجح كل فريق في إضافة هدف لتنتهي المباراة بفوز فريق الإمارات 8 -6.

فوز مستحق

وقادت الشيخة علياء آل مكتوم فريقها «ايه ام» للفوز على فريق انكورا بتسعة أهداف مقابل أربعة، وفاز فريق باتستوني على فريق التاميرا بستة أهداف مقابل أربعة.

وفاز فريق لابيرتا على فريق عالم بعشرة أهداف مقابل ستة أهداف حيث تقدم فريق عالم 2 -1، في الشوط الأول، ثم سرعان ما حول فريق لابيرتا خسارته في الشوط الأول إلى فوز كاسح بالمباراة حينما نجح في إنهاء الشوط الثاني 5 -2، والشوط الثالث 7 -4، والشوط الرابع والختامي 10 -6.

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