منديز تتوّج بكأس رئيس الدولة للسيدات للقدرة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توجت الفارسة سابرينا ميجيل منديز بلقب كأس رئيس الدولة للقدرة، لمسافة 100 كلم، الذي أقيم أمس بقرية بوذيب العالمية بالختم في أبوظبي، وتمكنت البطلة من تحقيق اللقب على صهوة الجواد «بنفيكا» لإسطبلات ام 7 باحتساب معدل النقاط حسب بروتوكول بوذيب.وجاءت في المركز الثاني كايلا لويس ماهر على صهوة «بيرويك ذا جيميني بولكس» لإسطبلات أي بي اتش، تلتها في المركز الثالث الفارسة عائشة يحي الزبيدي على صهوة «بيرفكت ستار» لإسطبلات اعمار. وأقيم بالتزامن مع سباق السيدات سباق دولي تأهيلي نجمة واحدة لمسافة 100 كلم، وشهد مشاركة 53 فارسا وفارسة.

شهد السباق وتوج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، يرافقه أحمد السويدي المدير التنفيذي للاتحاد، وكيم اليوت مدير نادي أبوظبي للفروسية.

وتتواصل المنافسات اليوم حيث تشهد القرية سباق كأس رئيس الدولة للشباب والناشئين لمسافة 120 كلم «نجمتين»، وكأس رئيس الدولة للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم.

بروتوكول

أطلق «بروتوكول بوذيب» بقوانينه الجديدة المطبقة في قرية بوذيب منذ 2015، محققاً نتائج إيجابية لافتة، خاصة ما يتصل بصحة ولياقة خيول السباقات وتجنب الحوادث الخطرة التي قد تتعرض لها خلال المنافسات..

واشتملت قوانين البروتوكول بنوداً نصّت على تعديل مسميات سباقات القدرة والتحمل إلى سباقات ركوب القدرة والتحمل، وتحديد السرعة القصوى للخيول بـ20 كم، واقتصار المساندة على نقاط المياه على مسافة كل 1 كم، ومراقبة سرعة الفرسان أثناء المراحل بالتتبع، واعتماد زمن 10 دقائق كحد أقصى لعرض الخيل على اللجنة البيطرية، عند نهاية المرحلة الأخيرة، واعتماد 56 نبضة قلب في الدقيقة كحد أقصى للفحص البيطري، و50 دقيقة استراحة الخيل، ونهاية السباق هو عبور خط البوابة الإلكترونية.

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