كأس رئيس الدولة للقدرة تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تستضيف قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم في أبوظبي، اليوم وغداً فعاليات، كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة الذي يشمل 3 فئات هي سباق السيدات لمسافة 100 كلم، ويصاحبه سباق دولي للمسافة نفسها، فيما يشهد يوم غدٍ سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشباب والناشئين لمسافة 120 كلم «نجمتين»، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم.

وينظم ويشرف على السباقات بقرية بوذيب العالمية، اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وتقام هذه الفعاليات وفقاً لقوانين الاتحاد الدولي للفروسية، وقوانين ولوائح اتحاد الفروسية والسباق، وبروتوكول بوذيب.

وأعلن اتحاد الفروسية والسباق الضوابط الاحترازية والإجراءات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة أثناء المنافسات في قرية بوذيب العالمية، وتتضمن عدم حضور الجمهور، وإلزام جميع المشاركين بإظهار نتيجة سلبية لفحص كورونا قبل 48 ساعة من بدء السباق شاملاً الذين تلقوا لقاح «كوفيد 19»، كما تم تحديد شخصين فقط مع الفارس لكل خيل داخل منطقة التبريد، أما منطقة الفحص البيطري قد تم تحديد شخص واحد لكل خيل، مع عدم مشاركة المعدات مع الآخرين والحفاظ على المسافة الأمنية في جميع الأماكن.

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