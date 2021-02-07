الكميتي بطل الجائزة الكبرى لـ «دولية الشارقة للحواجز»

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

فاز الفارس محمد الكميتي على صهوة الجواد «إينا فا دو نيو بيورغوفي» بلقب جائزة لونجين الكبرى لبطولة الشارقة الدولية (21) لقفز الحواجز، والتي جرت فعالياتها يومي الجمعة والسبت الماضيين، ونظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، وإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبرعاية لونجين والعديد من المؤسسات والشركات الوطنية، وتابع أداء الفرسان وتوج الفائزين سلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة.

وقال اليحيائي عقب مراسم تتويج الفائزين: البطولة بداية مبشرة بعطاء الفرسان والخيول بعد فترة توقف طويلة، ونتائجها مؤشر لقدوم جيل قوي ومتطور من الفرسان، مع حاجته للوقوف معه، ووضع خطة للعمل مسندة بدعم كبير، لننتظر منهم تحقيق المزيد من الميداليات الذهبية.

وأكمل محمد حمد الكربي ثنائية البطولة من فئة النجمتين، (كأس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة)، بحواجز (135) سم، وتنافس على لقبها 76 فارساً وفارسة، ونجح منهم 14 فارساً في إكمال جولة التمايز دون خطأ، وبفارق التوقيت فاز محمد حمد الكربي بالجواد «شانتال» بزمن (32.48) ثانية، متقدماً على الإيرلندي تريفور برين والجواد «هوليوود» بزمن (33.6) ثانية، وتوج علي أحمد الجنيبي بالجواد «كارما دو ليزامي» بكأس المركز الثالث، بزمن (34.02) ثانية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز