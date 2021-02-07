ميثاء بنت محمد تهنئ «الحبتور» بكأس ايفزا الفضية

المصدر: دبي – فائز بجبوج

وجهت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم قائدة فريق الإمارات للبولو التهنئة إلى محمد الحبتور قائد فريق الحبتور بمناسبة فوز فريقه بكأس ايفزا الفضية للبولو 2021 ، بختام البطولة التي حظيت برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.

وأعربت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، عن رضاها التام لما قدمه فريقها خلال البطولة، وأن المستوى الذي ظهر عليه في المباراة النهائية أكد التطور الذي شهده الفريق خلال هذا الموسم.

وأضافت سموها في حديث خاص لـ «البيان الرياضي» إن وصول فريقنا للمباراة النهائية وسط مشاركة العديد من الفرق صاحبة الإنجازات بساحات اللعبة يعتبر نجاحاً كبيراً، وفوزنا بالمركز الثاني لا يقلل من شأن الفريق وهذه هي الرياضة فوز وخسارة وعلينا تقبل الخسارة وتقديم التهنئة للفائز، وختمت سموها : إن مشاركتنا في بطولات الموسم وخصوصاً الكأس الفضية تعتبر المحطة الأهم في طريق إعداد الفريق من أجل لقب بطولة الكأس الذهبية ، وخصوصاً أن فريقنا له تاريخ ناصع ومميز بهذه البطولة الأهم والأقوى ببطولات الموسم، وسبق أن فزنا بالكأس في ثلاث نسخ سابقة، وإن شاء الله ننشد الرابعة.

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