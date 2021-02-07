صراع «التاج الثلاثي» على مضمار أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

يشهد مضمار نادي أبوظبي للفروسية مساء اليوم حفل سباقاته التاسع في الموسم الجديد بمشاركة 88 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 640 ألف درهم في 6 أشوط مخصصة للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط السادس والأخير المخصص للمهجنة الأصيلة.

ويجذب الشوط الثالث الأبرز والأقوى في الحفل نخبة الخيول التي تتنافس على الفوز بالجولة الأولى من سباق التاج الثلاثي العربي «قروب 1» لمسافة 1600 متر، بمشاركة 10 خيول قوية تسعى للوصول إلى منصات التتويج، أبرزها البطل «حميم» صاحب الانتصارات الباهرة لكن مهمته لن تكون سهلة في وجود منافسة من قبل «مجيب»، و «أيه أف عجاج»، وتبلغ قيمة جوائز هذا الشوط 230 ألف درهم.

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