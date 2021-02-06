الكربي يتوج بشوط «النجمتين» في «حواجز الشارقة»

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

أحرز الفارس محمد حمد الكربي بالجواد «شانتال» كأس جائزة «غرفة تجارة وصناعة الشارقة» راعية أول أشواط بطولة الشارقة الدولية من فئة النجمتين، والتي انطلقت أول من أمس على أرض الميدان الخارجي والصالة المغطاة بنادي الشارقة للفروسية والسباق منظم ومحتضن البطولة بنسختها الواحد والعشرين، وتوّج الفائزين اللواء «م» هلال زيد الشحي، وسلطان اليحيائي، مدير النادي.

وأثنى اللواء «م» هلال زيد الشحي، على ما قدمه الفرسان من استعراض وتنافس وقال: الفروسية هي رياضة الآباء وقيادتنا الرشيدة مهتمة بها، فأنشأت لها الأندية والميادين الحديثة، ونتائج فرسان الإمارات في مثل هذه البطولات الدولية تؤكد حبهم ورغبتهم في تحقيق التفوق في ميادينها.

وجاء الشوط بمواصفات الشوط الخاص من مرحلتين على حواجز بلغ ارتفاعها (130) سم، وشارك فيه 64 فارساً، وأكمل المرحلتين دون خطأ 24 فارساً، وبفارق التوقيت نجح الكربي في التغلب عليهم بزمن(32.83) ثانية.

واختتمت منافسات اليوم الأول بالشوط التأهيلي للجائزة الكبرى برعاية لونجين، وأحرز البريطاني شاد فيلوس المركزين الأول والثاني بالجواد «اندهوفن جي اتش» أولاً، ومع «كوميز تي ان» ثانياً.

تألق شادي

وفاز السوري شادي غريب بالجواد «اليت دو يونس» وبزمن (33.73) ثانية في المركز الأول بأول أشواط البطولة الدولية لخيول القفز الصغيرة عمر (6 ـ 7) سنوات، من فئة النجمة الواحدة، (120) سم للخيول عمر 6 سنوات، و(130) سم للخيول عمر 7 سنوات، وتنافس فيه 18 فارساً، ونصفهم أكمل الجولة دون خطأ، ونال جائزة المركزين الثاني والثالث، علي الكربي والجواد «كراك جي إل إن» والزمن (36.95) ثانية، وسالم السويدي والجواد «كووبر» ثالثاً بزمن (38.17) ثانية.

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