علي حداد: صبرنا وحصدنا الفوز مع «سالتراين دبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد المالك علي حداد بالأدء القوي الذي قدمه «سالتراين دبي» الذي توج بلقب «بطولة جبل علي ستيكس» خلال سباق «أم سقيم» الذي أقيم يوم أمس على مضمار جبل علي.

وقال علي حداد إن الفوز ثمرة صبر طويل وجهود كبيرة بذلناها من أجل تحقيق هذا اللقب الكبير، كما أن الخطة التي اتبعها المدرب ساتيش سيمار والفارس ريتشارد مولن كان لها الفضل الكبير في تحقيق الانتصار.

أكثرهم صبراً ومن جانبه، قال المدرب ساتيش سيمار إن المالك علي حداد يعد واحداً من أبرز ملاك الخيول وأكثرهم صبراً، وهذا الذي يدفعنا دائماً إلى تحقيق أفضل النتائج مع خيوله. وأضاف ساتيش سيمار أن علي حداد حقق الكثير من النجاحات في سباقات الخيول العربية، ونأمل أن يواصل هذه الإنجازات مع الخيول المهجنة.

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