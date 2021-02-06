دووج واتسون: سعيد بإنجاز «الطارق»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبر المدرب دووج واتسون عن سعادته بالبالغة بتحقيق ثنائية خلال سباق «أم سقيم»، والذي أقيم يوم أمس في مضمار جبل علي، عبر «الطارق» بطل «بطولة جبل علي للسرعة» و«دهباشي» بطل الشوط السابع.

وعن «الطارق» قال دووج واتسون إن البطل شارك الموسم الماضي في سباقات مضمار جبل علي وحقق المركز الثاني، وأعطانا الانطباع الإيجابي، خاصة أن أرضية المضمار ناسبته، وتطور مستواه بشكل مميز.

وأضاف دووج واتسون أن المالك عبد المحسن العبد الكريم أقنعه بمشاركة البطل في هذا الشوط، لذا أنا سعيد بالإنجاز الذي حققناه في سباق الأمس.

وأكد دووج واتسون أن يرتبط بعلاقة صداقة طويلة مع المالك تعود لسنوات عدة، إذ كان دائماً يهتم بأقوى الخيول وأجودها، ويطلع على أدائها خلال التدريبات.

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