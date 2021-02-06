شريف الحلواني: تفاعل الجماهير دليل ارتباطهم الوثيق بالمضمار الأصفر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدم المهندس شريف الحلواني، مدير مضمار «جبل علي»، بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، على رعاية إسطبلات سموه للأشواط الرئيسية لسباق «أم سقيم» وهما «جبل علي للسرعة» و«جبل علي ستيكس»، والتي تعد من أغلى السباقات التي تقام على المضمار الأصفر.

كما تقدم شريف الحلواني بخالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على فوز «مهيب» بلقب «بطولة الـ 2000 جنيز الإماراتي» في مضمار «ميدان» يوم الأول من أمس.

وعبر شريف الحلواني عن سعادتهم بأن يكونوا أحد رعاة سباق «أم سقيم» مع الكوكبة المميزة من شركائنا في سباقات المضمار الأصفر.

وعن تقييمه للسباقات الماضية لمضمار جبل علي، أكد شريف الحلواني أنه راض على المستوى الفني والتنفيذي خلال السباقات الماضية للمضمار، مضيفاً بأن كافة ردود الأفعال من هيئة الإمارات لسباق الخيل والملاك والمدربين والفرسان كانت ممتازة ونتائجها إيجابية.

وقال شريف الحلواني، إنهم يفتقدون التواجد الجماهيري على مدرجات المضمار العائلي بسبب الظروف الحالية، إلا أن الجماهير المحبة للمضمار الأصفر واصلوا متابعة السباقات وتفاعلوا بشكل مميز مع المبادرات الإلكترونية التي أطلقناها، وهذا إن دل علي شيء فإنه يدل على ارتباط الجماهير الوثيق بالمضمار العائلي.

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