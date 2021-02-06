سيف الشعفار: ارتباطنا عريق مع «جبل علي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب سيف الشعفار عن سعادته الكبيرة بالتواجد في مضمار جبل علي، والمشاركة في رعاية الشوط الثاني، مقدماً التهنئة لأبطال الشوط.

وقال سيف الشعفار بأن ارتباطهم بالمضمار الأصفر كان منذ العام 1992، وهو ارتباط عريق وعميق، خاصة أنه يحمل اسم المضمار العائلي أيضاً، والذي يشهد دائماً تواجد الجماهير المحبة لسباقات الخيول، إلا أن الظروف الحالية حرمتهم من متابعة السباقات من المدرجات.

وأضاف أن علاقتهم مع المضمار الأصفر سوف تستمر لسنوات طويلة، خاصة أننا كنا من أوائل الرعاة والشركاء مع المضمار، مقدماً في ختام حديثه الشكر والتقدير لإدارة المضمار الأصفر على الجهود التي يبذلونها لإنجاح السباقات.

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