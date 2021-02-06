«الطارق» و«سالتراين دبي» يتألقان في «أم سقيم» بمضمار جبل علي

المصدر: دبي ـ خالد المهيري

شهد السباق الثامن لمضمار جبل علي والذي حمل اسم سباق «أم سقيم» الكثير من الإثارة والقوة، إذ اقتنص «الطارق» لمالكه عبد المحسن العبد الكريم لقب الشوط الرابع «الرئيسي الأول» «بطولة جبل علي للسرعة» برعاية« إسطبلات شادويل».

كما ظفر «سالتراين دبي» لمالكه علي حداد بلقب الشوط السادس «الرئيسي الثاني» «بطولة جبل علي ستيكس» برعاية« مزارع شادويل».

وحقق «إيه إف سقراط» لخالد خليفة النابودة لقب «الجولة الرابعة لجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لمربي الخيول العربية الأصيلة».

وشهدت الأمسية تألق «نقابة بورسلي للسباقات»، إذ حققت خيول الإسطبل ثنائية خلال السباق عبر «إرادتي» بطل الشوط الثاني، و«باليتومين» بطل الشوط الخامس.

كما حقق المدربان دووج واتسون وراشد بورسلي ثنائية خلال السباق، بالإضافة إلى تألق الفارسين تاغ أوشي واشتيبان مازور اللذين حققا ثنائية أيضاً خلال السباق.

«إيه إف سقراط» نجم الافتتاح

ظفر «إيه إف سقراط» لخالد خليفة النابودة بلقب الشوط الأول «الجولة الرابعة لجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لمربي الخيول العربية الأصيلة» لمسافة 1400 متر برعاية «مركز دبي العقاري» والبالغة قيمة جوائزه 50 ألف درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب إرنست اورتيل، مسجلاً زمناً قدره 1.38.05 دقيقة وبفارق طولين عن «إيه إف المهيب» لخالد خليفة النابودة بقيادة الفارس مالين هولمبرج وإشراف المدرب إرنست اورتيل.

وحل ثالثاً «إيه إف معتق» لخالد خليفة النابودة بقيادة الفارس جيرالد أفرانش وإشراف المدرب إرنست اورتيل.

«إرادتي» بطل الثاني

حقق «إرادتي» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» والبالغة قيمة جوائزه 64 ألف درهم بقيادة الفارس اشتيبان مازور وإشراف المدرب راشد بورسلي مسجلاً زمناً قدره 1.26.77 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «تورنو سوبيتو» لمحمد خليفة البسطي بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل ثالثاً «فولسهود» لحمد علي حمد الحمرور بقيادة الفارس هيكتور كروتش وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

«فاساري» يقتنص الثالث

ظفر «فاساري» لـ«يونيون للسباقات» وعبد الله المعمري بلقب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر برعاية «مضمار جبل علي »والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم بقيادة الفارس اشتيبان مازور وإشراف المدرب مصبح المهيري مسجلاً زمناً قدره 1.13.10 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن «إكسبريس روت» لـ«إسطبلات الرشيد» بقيادة الفارس جيرالد أفرانش وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «ميجور سينامون» لمالكه مروان عبد الرحمن محمد شريف البيضائي بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب مجيب رحمان.

«الطارق» بطل الرئيسي الأول

اقتنص «الطارق» لمالكه عبد المحسن العبد الكريم لقب الشوط الرابع «الرئيسي الأول» «بطولة جبل علي للسرعة» لمسافة 1000 متر برعاية «إسطبلات شادويل» والبالغة قيمة جوائزه 500 ألف درهم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 59.23 ثانية وبفارق طول وربع الطول عن «فنار» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «الكرامة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب مصبح المهيري.

«باليتومين» يخطف الخامس

ظفر «باليتومين» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» لقب الشوط الخامس لمسافة 1200 متر برعاية «إسكانا – تكافل – الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين» والبالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب راشد بورسلي مسجلاً زمناً قدره 1.12.88 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «كوايت إنديفور» لـ «الإمارات للسباقات الترفيهية» بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل ثالثاً «شجي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

«سالتراين دبي» يظفر بـ«الرئيسي الثاني»

اقتنص «سالتراين دبي» لمالكه علي حداد لقب الشوط السادس «الرئيسي الثاني» «بطولة جبل علي ستيكس» لمسافة 1950 متر برعاية «مزارع شادويل» والبالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.59.46 دقيقة وبفارق أنف عن «تيلورز رو» لمالكه مصعب عبد القادر محمد الريس بقيادة الفارس خوسيه سانتياجو وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وجاء في المركز الثالث «إقتران» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

«دهباشي» مسك الختام

حقق «دهباشي» لمحمد خليفة البسطي لقب الشوط السابع والختامي لمسافة 1800 متر برعاية «بنك دبي التجاري» والبالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.52.51 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «هاربور دانس» لإسطبلات الرشيد بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحل ثالثاً «مدلل» لحمدان المنصوري بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الجائزة الأسبوعية

ومن جانب آخر قام المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، بتكريم أفضل مدرب وفارس للسباق الماضي، التي استلمها المدرب سالم بن غدير والفارس رويستون فرنش.

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