ميرزا الصايغ: «جبل علي» أحد الأعمدة الرئيسية للسباقات في الدولة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدم ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بخالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لفوز «مهيب» بلقب «بطولة الـ 2000 جنيز الإماراتي» في مضمار «ميدان» يوم أول من أمس.

كما تقدم ميرزا الصايغ بالتهنئة لأبطال الأشواط الرئيسة في سباق «أم سقيم» الذي أقيم يوم أمس بمضمار جبل علي.

وأكد أن رعاية سباقات مضمار جبل علي تأتي بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، نوع من أنواع الدعم للمضمار الأصفر وكذلك الملاك والمدربين والفرسان الذين يشاركون في سباقات المضمار.

وأضاف ميرزا الصايغ أن مضمار جبل علي بات أحد الأعمدة الرئيسية للسباقات في الدولة، بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مشيداً بالجهود الجبارة التي تقوم بها إدارة المضمار في إنجاح سباقات المضمار الأصفر.

كما عبرميرزا الصايغ عن بالغ حزنه لرحيل المستشار الفني لنادي أبوظبي للفروسية، بات باكلي، الذي يعد أحد مؤسسي سباقات الخيول في الدولة.

وقال ميرزا الصايغ إنه جمعته علاقة صداقة طويلة مع الراحل، وكان رجلاً محترفاً في عمله في نادي أبوظبي للفروسية، مقدماً خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز