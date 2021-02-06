عبد الله بن دميثان: نفخر برعاية كرنفال كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب عبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في «موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات»، عن فخره واعتزازه برعاية «موانئ دبي العالمية» لكرنفال كأس دبي العالمي، مؤكداً أن مصدر فخرهم هو أن مضمار «ميدان» عالمي وهذا الصرح يمثل الإمارات في كل العالم، حيث تتنافس في سباقاته أبرز الخيول العالمية، وهذا ما يجعل عشاق السباقات من مختلف أرجاء العالم مرتبطين بسباقاته القوية والمثيرة.

وأضاف عبد الله بن دميثان أن السباق كان ناجحاً بكافة المقاييس، وجاء بالتزامن مع عودة الحياة بشكل تدريجي لإمارة دبي.

وأكد عبد الله بن دميثان استمرارية شراكتهم مع «ميدان»، مقدماً في ختام تصريحه التهنئة للفائزين بأشواط الكرنفال الثالث لكأس دبي العالمي.

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