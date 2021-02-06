محمد الشحي: الخيارات مفتوحة أمام «مهيب»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدم المهندس محمد سعيد الشحي مدير مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ومدير سباقات وإسطبلات «جبل علي» بخالص التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على تحقيق «مهيب» لقب بطولة الـ «2000 جنيز الإماراتي».

وقال محمد الشحي إن الفوز كان مهماً جداً لهم، خصوصاً في سباق كبير وعلى أرضية مضمار «ميدان» العالمي.

وأضاف محمد الشحي إن الفوز جاء ثمرة الجهود التي بذلناها في السنوات الماضية، مشيداً بأداء «مهيب» في الشوط.

وقال محمد الشحي إنه عقب استشارة سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم سوف يتم تحديد الوجهة المقبلة للبطل إما المشاركة في «ديربي الإمارات» في أمسية كأس دبي العالمي في مارس المقبل، أو «ديربي السعودية» خلال أمسية «كأس السعودية» الشهر الحالي.

وتقدم محمد الشحي في ختام تصريحه بالشكر لفريق عمل إسطبلات «جبل علي» والمدرب نيكولاس باشلارد على ما قاموا به في السنوات الماضية.

ثقة غالية

ومن جانبه، تقدم المدرب نيكولاس باشلارد بخالص الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم والمهندس محمد سعيد الشحي مدير مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ومدير سباقات وإسطبلات «جبل علي»على الثقة التي وضعاها في الفريق المشرف على إسطبلات «جبل علي» والتي أثمرت فوز «مهيب» بلقب بطولة الـ «2000 جنيز الإماراتي».

وأضاف باشلارد إنها كانت رحلة طويلة وثمرة سنوات من الجهود الجبارة التي قمنا بها وتكللت بتحقيق هذا الفوز الكبير، مشيداً بالأداء الذي قدمه «مهيب» خلال السباق.

وأكد باشلارد أن الخيارات مفتوحة أمام «مهيب»، وهي المشاركة في «ديربي الإمارات» خلال أمسية كأس دبي العالمي، أو «ديربي السعودية» ضمن أمسية «كأس السعودية» الشهر الحالي، مضيفاً إن القرار النهائي سيتم تحديده عقب استشارة سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

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