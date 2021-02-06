ساتيش سيمار: «سيكريت امبشن» استحق الفوز

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قال المدرب ساتيش سيمار الذي حقق ثنائية خلال الأمسية الثالثة لكرنفال كأس دبي العالمي، بأن «سيكريت امبشن»، والذي حقق لقب الشوط الرابع الرئيسي «فايربريك ستيكس» استحق الفوز باللقب خاصة أنه قدم أداء متطوراً في الموسم الحالي، وحل في مركز الوصافة في «ميدان» و«جبل علي».

وأضاف ساتيش سيمار أن الفارس تاغ أوشي قاد البطل بمهارة، لذلك كنت واثقاً من تحقيق الفوز.

وأكد ساتيش سيمار، أن الوجهة المقبلة قد تكون لمسافة الميل أو أطول، ولكني أفضّل المسافة الأطول، وسوف أناقش الخطط المستقبلية مع المالك ناصر عسكر والفارس تاغ أوشي.

كما أشاد ساتيش سيمار بالأداء الذي قدمه «توبير بيل» بطل «السباق التحضيري - بطولة ميدان كلاسيك»، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي في «ميدان».

وأضاف أن الوجهة المقبلة سوف يحددها التنصيف، ولكن الوجهة الطبيعية للبطل هو سباق «ميدان كلاسيك».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز