دووج واتسون: سعيد بالعودة إلى السباقات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عاد المدرب المتألق دووج واتسون للمشاركة في سباقات «ميدان» العالمي عقب غياب دام لأكثر من أسبوعين بسبب جائحة كورونا، إذ لاقت عودة المدرب الكبير ترحيباً حاراً من كافة زملائه المدربين والعاملين في سباقات «ميدان».

وفي هذا الصدد عبر دووج واتسون عن سعادته بالعودة إلى السباقات، والتي تكللت بتحقيق لقب الشوط الأول عبر «كانفاسد».

وقال دووج واتسون، إن الأسابيع الماضية كانت صعبة بالنسبة له وللعاملين في الإسطبل، ولكن على الرغم من ذلك تمكنا من اجتياز هذه المرحلة الصعبة.

وتقدم دووج واتسون بخالص الشكر والتقدير لكافة المدربين والإسطبلات الذين تعاونوا معه خلال فترة غيابي، مضيفاً بأنه لن ينسى ما قام به كافة زملائه المدربين وتعاونهم المستمر خلال الفترة الماضية.

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