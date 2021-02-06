4 مباريات في ضربة البداية بـ «ماسترز البولو»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تنطلق في العاشرة من صباح اليوم منافسات بطولة الماسترز 2021 للبولو على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بإقامة 4 مباريات في ضربة البداية، ويلتقي في مباراة الافتتاح فريقا «التامير» و«باتستوني» ويضم الأول كلاً من اجوستي وادريانو وتوماس بالاسيوس وجوليرمو، ويمثل الثاني اليساندرو ورجا أبو الجبين ومالاكاليزا وتوماس اريارتي، تلعب ويلعب في المباراة الثانية فريق «الإمارات» بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم ويضم الفريق راشد العبار ولوكاس مونتيفيرد وبنيامين بانيللو، وفريق «بن دري» ويمثله خالد بن دري ومحمد بن دري وراشد بن دري وجورجيو.

ويلتقي في المباراة الثالثة فريق «ايه ام» بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم ومعها كل من سانتوس اريارتي وباتيستا وبابلواوركيزا، وفريق «انكورا» ويمثله خالد العمران وحيدر بنجاش واندريه مورتيلا وريكاردو، وستكون المباراة الرابعة بين فريق «عليم» ويضم لويس وطارق الحبتور وايفان بوريس وادبانر ايفان، وفريق «لابرتا» ويمثله حبتور الحبتور وبرونو بنسوسان وخوستو كوينتو وآرايا.

وتستمر البطولة حتى 13 الجاري بهانديكاب 8 جول، وبمشاركة 8 فرق تم تقسيمهم لمجموعتين وضمت الأولى فرق الإمارات و«ايه إم» وانكورا وبن دري، والثانية فرق باتستوني ولابرتا وعليم والتاميرا، ويقود فرق المجموعتين العديد من نجوم اللعبة الإماراتيين والخليجيين والعرب إلى جانب عدداً من المحترفين الأجانب، ويحسب للبطولة تواجد العناصر الشابة .

وأكد محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية إن بطولة «الماسترز» تأتي في إطار منح الفرصة للاعبين وخاصة الصاعدين من المواطنين لصقل موهبتهم بجانب منح الفرصة لعدد من اللاعبين الاستعداد لكأس ايفزا الذهبية والتي تنطلق 14 الجاري بمشاركة 8 فرق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز