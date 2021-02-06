العضب: 4 خيول من كل إسطبل ضمن البروتوكول الصحي

المصدر: دبي - علي الظاهري

أكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن السباق شهد مشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة وجاء ناجحاً وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية إضافة إلى القوانين المحلية الخاصة بالقدرة والتحمل من قبل اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، حيث تم السماح بمشاركة 4 خيول لكل إسطبل في السباق ضمن البروتوكول الصحي في برنامج المشاركة.

مشيداً بأداء إسطبلات الكمدة التي تعتبر من الإسطبلات المميزة على مستوى الإسطبلات الخاصة «إسطبلات المواطنين»، والتي حققت على مر السنوات الماضية نتائج مميزة، وأفرزت العديد من الأبطال سواء على مستوى الفرسان أم الخيول. واختتم العضب حديثه متمنياً التوفيق لكل المشاركين في كأس الفهيدي المفتوح اليوم.

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