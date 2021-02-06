راشد الكمدة: نرفع راية التحدي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أبدى راشد الكمدة سعادته بالنتائج التي حققها الإسطبل في سباق كأس حتا للقدرة، وقال إن إٍسطبلات الكمدة ترفع راية التحدي من أجل المنافسة في مختلف المحافل والاستحقاقات المقبلة، مشيراً إلى أن لديهم خيولاً جديدة في الإسطبل قدمت أداء مميزاً وتعتبر الفرس الفائزة بالمركز الأول، من الأسماء التي راهن عليها بناء على المعطيات في التدريبات، وكان يعول عليها آمالاً لإحراز لقب، حيث تم استقطابها من أستراليا في العام الماضي وستكون وجهتها المشاركة في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة.

وقال الكمدة إن المرحلة الأولى من سباق كأس حتا، شهدت ارتفاع معدلات السرعة إضافة إلى المرحلة الثانية، ونجحت البطلة في الانفراد بالصدارة في المرحلة الثالثة، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة.

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