البطلة: فخورة باللقب وأتطلع إلى المزيد

المصدر: دبي - علي الظاهري

أعربت الفارسة طاهرة إبراهيم بطلة السباق عن سعادتها بإحراز اللقب، وقالت إن الفوز بالمركز الأول هو الثالث في مسيرتها الرياضية التي انطلقت في عام 2015 والثاني على المستوى المحلي، حيث سبق لها الفوز على مستوى المشاركات الخارجية، مشيدة بأداء الفرس التي امتطتها لأول مرة، حيث حافظت على معدل السرعة منذ انطلاقة السباق وحتى المرحلة الختامية. وكشفت طاهرة إبراهيم عن أبرز مشاركاتها المقبلة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة في الوثبة، وتتطلع إلى تحقيق مشاركة مميزة في الكأس الغالية تعزّز من رصيد مشاركاتها المتميزة في مسيرتها التي انطلقت في عام 2015.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز