تحدٍ ساخن على كأس الفهيدي اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يشهد سباق كأس الفهيدي المفتوح لمسافة 120 كلم، تحدياً ساخناً بين نخبة الفرسان والإسطبلات في مدينة دبي الدولية للقدرة اليوم، وسينقسم إلى 4 مراحل، حيث تبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كلم «المحور الأصفر» والمرحلة الثانية 35 كم «المحور الأحمر» ثم المرحلة الثالثة 25 كم «المحور الأزرق» ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كم «المحور الأبيض».

وتتطلع إسطبلات F3 إلى المحافظة على اللقب بعد التألق في النسخة الماضية الذي قاد إلى احتكار المراكز الثلاثة الأولى، ويعتبر الفارس عبدالله غانم المري حامل اللقب الذي حققه على صهوة الجواد «بيتش كومبرسبايدرمان»، وكان الوصيف هو الفارس سعيد أحمد جابر الحربي، ممتطياً صهوة الجواد «اسبينفيو أمير»، وجاء في المركز الثالث، الفارس زايد أحمد المري، على صهوة الجواد «فالينور بارك غادراس».

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