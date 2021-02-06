إسطبلات الكمدة تتألق في كأس حتا للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

تألقت إسطبلات الكمدة في كأس حتا للقدرة التي أقيمت في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم يوم أمس لمسافة 120 كلم بمشاركة 110 فرسان وفارسات من مختلف الإٍسطبلات الخاصة وأندية الفروسية في الدولة، حيث توجت الفارس طاهرة إبراهيم باللقب على صهوة الفرس «تونكي دي بوم مارلي» لإسطبلات الكمدة مسجلة زمناً قدره 4.19.21 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس منصور الفارسي على صهوة الجواد «صامد» لإسطبلات SS-2، مسجلاً زمناً قدره 4.22.18 ساعات، وعزز الفارس أحمد صالح الشحي انتصارات إسطبلات الكمدة بفوزه بالمركز الثالث مسجلاً زمناً قدره 4.31.37 ساعات.

ونال المركز الرابع الفارس الأورغوياني فيدريكو فيربر على صهوة الفرس «اتش اس أصالة» لإسطبلات العين، مسجلاً زمناً قدره 4.32.29 ساعات، وحقق المركز الخامس الفارس راشد سعيد الكتبي على صهوة الجواد «جساس» لإسطبلات«SS-2»، مسجلاً زمناً قدره 4.32.55 ساعات

تتويج الأبطال

بعد ختام السباق، قام محمد عيسى العضب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج أبطال السباق، وتسلمت طاهرة إبراهيم كأس المركز الأول ومنصور الفارسي كأس المركز الثاني وأحمد الشحي كأس المركز الثالث، كما تم منح الفائز بالمركز الأول جائزة نقدية بقيمة 200 ألف درهم والوصيف 180 ألف درهم، وصاحب المركز الثالث 160 ألف درهم، وصاحب المركز الرابع 50 ألف درهم، وصاحب المركز خامس 35 ألف درهم، ونال الفائزين من المركز السادس إلى المركز العاشر 30 ألف درهم لكل فائز.

السبوسي يتصدر

وبالعودة إلى تفاصيل السباق، تصدر الفارس سعيد علي السبوسي المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المسار الأصفر»، ممتطياً صهوة الجواد «بيدوينا كريستيانا» لإسطبلات العزم، مسجلاً زمناً قدره 1.19.10 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس سهيل علي راشد الغيلاني على صهوة الجواد «هناد» لإسطبلات SS، مسجلاً زمناً قدره 1.19.32 ساعة، وحلت في المركز الثالث الفارسة طاهرة إبراهيم على صهوة الفرس «تونكي دي بو مارلي» لإسطبلات الكمدة، مسجلة زمناً قدره 1.20.26 ساعة، يليها في المركز الرابع الفارس سعيد محمد المهيري على صهوة «آر بي انفيرنو» لإسطبلات SS-2، مسجلاً زمناً قدره 1.22.22 ساعة، وجاء في المركز الخامس الفارس فارس أحمد المنصوري على صهوة الفرس «جي ام كيريزا» لإسطبلات SS، مسجلاً زمناً قدره 1.22.33 ساعة.

الغيلاني يتزعم

نجح الفارس سهيل الغيلاني في خطف صدارة المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «المسار الأحمر»، مسجلاً زمناً قدره 2.37.20 ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة طاهرة إبراهيم مسجلة زمناً قدره 2.37.38 ساعة، وقفز الفارس منصور الفارسي إلى المركز الثالث بدلاً من التاسع على صهوة الجواد «صامد» لإسطبلات SS-2، مسجلاً زمناً قدره 2.40.28 ساعة، وجاء في المركز الرابع الأورغوياني فيدريكو فيربر على صهوة الفرس «اتش اس أصالة» لإسطبلات العين، مسجلاً زمناً قدره 2.41.03 ساعة، وحافظ الفارس فارس المنصوري على مركزه الخامس مسجلاً زمناً قدره 2.41.26 ساعة.

طاهرة تتقدم

واصلت الفارسة طاهرة إبراهيم تقدمها إلى صدارة المرحلة الثالثة لمسافة 25 كلم «المسار الأزرق»، مسجلة زمناً قدره 3.37.04 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس فيدريكو فيربير مسجلاً زمناً قدره 3.39.17 ساعات، وحافظ الفارس منصور الفارسي على مركزه الثالث مسجلاً زمناً قدره 3.42.21 ساعات، واستعاد الفارس سعيد المهيري مركزه الرابع مسجلاً زمناً قدره 3.45.17 ساعات.

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