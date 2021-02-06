«مهيب» لأحمد بن راشد يتوّج بطلاً لـ «2000 جنيز الإماراتي» في ثالث أمسيات الكرنفال

المصدر: دبي - خالد المهيري

توّج «مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بطلاً لبطولة الـ «2000 جنيز الإماراتي» في ثالث أمسيات كرنفال كأس دبي العالمي، والذي أقيم أول من أمس في مضمار «ميدان» برعاية «موانئ دبي العالمية».

وحققت خيول جودلفين ثنائية خلال الأمسية، والتي جاءت عبر «دبي فيوتشر» بطل «بطولة كأس ميدان»، و«مان أوف بروميس» الذي توّج بلقب «بطولة دبي للسرعة – اسبرينت».

كما اقتنص «سيكريت إمبشن» لناصر عسكر لقب الشوط الرابع الرئيسي «بطولة فايربريك ستيكس».

وشهدت الأمسية تألق المدرب ساتيش سيمار الذي حقق ثنائية خلال السباق.

«كانفاسد» نجم الافتتاح

ظفر «كانفاسد» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بلقب الشوط الأول لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي برعاية «ميناء راشد» والبالغ قيمة جوائزه 68 ألف دولار بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.10.44 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «إمبورتانت ميشن» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحل ثالثاً «بيهافيورال بايس» لمالكه مروان عبد الرحمن محمد شريف البيضائي بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وفي الختام قام شهاب الجسمي مدير الإدارة التجارية للموانئ والمحطات في «موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات» بتتويج الأبطال، إذ تسلم الجائزة المدرب دووج واتسون.

«دبي فيوتشر» بطل الثاني

حقق «دبي فيوتشر» لجودلفين لقب الشوط الثاني «بطولة كأس ميدان» لمسافة 2810 أمتار على المضمار العشبي برعاية «مراسي بي آند أو» والبالغ قيمة جوائزه 88 ألف دولار بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور مسجلاً زمناً قدره 2.54.90 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «فولكانك سكاي» لجودلفين بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وجاء في المركز الثالث «جلوبال هيت» لجودلفين بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وفي الختام تسلم طوني هوارث نيابة عن «جودلفين» والمدرب العالمي سعيد بن سرور والفارس فرانكي ديتوري الجائزة من شهاب الجسمي مدير الإدارة التجارية للموانئ والمحطات في «موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات».

«مهيب» يخطف الـ «2000 جنيز»

اقتنص «مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثالث بطولة الـ «2000 جنيز الإماراتي» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي برعاية «مبنى حمدان بن محمد للمسافرين» والبالغ قيمة جوائزه 125 ألف دولار بقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد مسجلاً زمناً قدره 1.36.46 دقيقة وبفارق رقبة عن «مشاكل» لسالم راشد غدير بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحل ثالثاً «نيفال كراون» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وفي الختام تسلم المهندس محمد سعيد الشحي مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ومدير سباقات وإسطبلات «جبل علي» والمدرب نيكولاس باشلارد والفارس ريان كوراتولو جائزة الفوز من أحمد الحداد المدير التنفيذي للعمليات في المجمعات والمناطق الحرة لـ «موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات».

«سيكريت امبشن» بطل الرئيسي

ظفر «سيكريت امبشن» لناصر عسكر بلقب الشوط الرابع الرئيسي «بطولة فايربريك ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي برعاية «موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات» والبالغ قيمة جوائزه 130 ألف دولار بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.36.12 دقيقة وبفارق 3 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «هايبوثيتيكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وجاء في المركز الثالث «كيمبير» لـ «ر ر ر للسباقات» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وفي الختام قام عبدالله بن دميثان المدير التنفيذي للشؤون التجارية في «موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات» بتتويج الأبطال، إذ تسلم الجائزة كل من المالك ناصر عسكر والمدرب ساتيش سيمار والفارس تاغ أوشي.

«توبير بيل» نجم الخامس

حقق «توبير بيل» لمالكيه علي الشعفار وعبدالله الشعفار لقب الشوط الخامس «السباق التحضيري – بطولة ميدان كلاسيك» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي برعاية «ميناء جبل علي» والبالغ قيمة جوائزه 50 ألف دولار بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.24.21 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «لاست صنسيت» لجودلفين بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وحلت ثالثاً «فيرست سمايل» لجودلفين بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وفي الختام قام هشام عبدالله المدير التنفيذي للشحن العام بتتويج الأبطال.

«مان أوف بروميس» مسك الختام

ظفر «مان أوف بروميس» لجودلفين بلقب الشوط السادس والختامي للأمسية «بطولة دبي للسرعة – إسبرينت» لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي برعاية «المنطقة الحرة لجبل علي – جافزا» والبالغ قيمة جوائزه 88 ألف دولار بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.09.26 دقيقة وبفارق 3 أطوال عن «فاينال سونج» لجودلفين بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وحل ثالثاً «فليتنج برنس» لسوزان روي بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب تشارلز هيلز.

وفي الختام قامت ابتسام الكعبي مديرة المبيعات في «جافزا» بتتويج الأبطال.

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