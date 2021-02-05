فروسية الإمارات تفجع برحيل بات باكلي

المصدر: دبي - خالد المهيري

فجعت فروسية الإمارات برحيل المستشار الفني لنادي أبوظبي للفروسية بات باكلي، الذي يعد أحد مؤسسي سباقات الخيول في الدولة، بعد صراع طويل مع المرض.

ولمع نجم الراحل الكبير العام 1963 عندما قاد "أيالا" لتحقيق لقب "جراند ناشيونال" في إنجلترا.

وعقب تقاعده كفارس في سباقات الخيول، بدأ باكلي رحلته الطويلة في منطقة الخليج العربي والتي قادته إلى سلطنة عمان الشقيقة العام 1978 إذ عمل مستشارا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد في شؤون الخيول والفروسية، وساهم في تأسيس سباقات الخيول في السلطنة.

وفي العام 1990 بدأ الراحل الكبير؛ رحلته الإماراتية، إذ حط الرحال في العاصمة أبوظبي، وعمل مستشارا للقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" لشوؤن الخيل، كما عمل مستشارا لاتحاد الفروسية منذ تأسيسه العام 1992.

ويعود الفضل للراحل الكبير في انطلاقة أول سباقات الخيل في أبوظبي العام 1991، كما لعب دورا مؤثرا في إنجاح النسخة الأولى من كأس دبي العالمية العام 1996.

ونعى عدد من المسؤولين في سباقات الخيول في الدولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بات باكلي، أبرزهم فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة "إفهار" و لارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، واصفين الراحل الكبير بالصديق الذي لا ينسى.

ووضع الفرسان المشاركين في الأمسية الثالثة لكرنفال كأس دبي العالمية والذي أقيم يوم أمس في مضمار "ميدان" الشارات السوداء حزنا على الراحل الكبير، كما عبر عدد منهم عن بالغ تأثرهم برحيل باكلي، إذ وصف الفارس ريتشارد مولن رحيل باكلي بالخسارة الكبيرة، مضيفا بان الراحل الكبير كان جزء من سباقات الخيول وحياتنا وكان صديقا للجميع.

من جانبه، تقدم فارس فريق جودلفين وليام بويك بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، واصفا إياه بالرجل المحترف، مضيفا بأنه يوم حزين ليس فقط لسباقات الخيل في الإمارات بل العالم.

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