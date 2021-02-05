«الإمارات» و«الحبتور» في ختام كأس إيفزا اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي يشهد نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية اليوم اللقاء المرتقب بين فريقي الإمارات والحبتور، في ختام منافسات بطولة ايفزا الفضية 2021 للبولو، وتقود فريق الإمارات سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بينما يقود فريق الحبتور النجم المخضرم محمد خلف الحبتور، في مواجهة قوية على لقب البطولة التي انطلقت 22 يناير الماضي بمشاركة 6 فرق هي الإمارات والحبتور وزيدان وبنجاش وايفزا «مهرة» وذئاب كافو ،وبهانديكاب 18 جول.

مسك الختام

مباراة الإمارات والحبتور هي مسك الختام لما يضمه الفريقان من نجوم وهو بحق لقاء بولو فوق السحاب إذ تتجه أنظار محبي وعشاق اللعبة ليس في الإمارات والمنطقة فحسب بل والعالم صوب دبي سيما وأن البطولة من تصنيف البطولات ذات المستويات العالية.

ويمثل فريق الإمارات كل من سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم ومعها لوكاس 3 جول وتوماس بانيللو 7 جول وجوليرمو 7 جول، ويمثل فريق الحبتور كل من محمد الحبتور وفيليكس اسبن 3 جول وخوان جورتي 6 جول وفاكوندو سولا 9 جول.

مشوار

ولم يكن الطريق إلى النهائي ممهداً أو مفروشاً بالورود بل كان صعباً للفريقين حيث لعب كل فريق أربع مباريات منها ثلاث في الدور التمهيدي ثم مباراة في المربع الذهبي، حيث لعب فريق الإمارات مع بنجاش وفاز عليه 7.5/‏‏‏‏‏‏5، ثم مع الحبتور وخسر 7/‏‏‏‏‏‏3.5، ثم عاد ليفوز على زيدان 12.5/‏‏‏‏‏‏5، ثم فاز على بنجاش 12.5/‏‏‏‏‏‏7، في الدور قبل النهائي.

أما فريق الحبتور فحقق العلامة الكاملة بعد أن فاز في مبارياته الأربع، حيث فاز على ايفزا «مهرة» 8/‏‏‏‏‏‏5.5، ثم على الإمارات 7/‏‏‏‏‏‏3.5، ثم على ذئاب كافو مرتين، الأولى بختام الدور التمهيدي 11/‏‏‏‏‏‏6، والثانية في الدور قبل النهائي 9/‏‏‏‏‏‏8.

دعوة

ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة إلى كبار المسؤولين لحضور الحفل الختامي، حيث يتضمن البرنامج العديد من الفعاليات المصاحبة كما أعدت اللجنة المشرفة على الفعاليات برنامجاً حافلاً للعائلات وألعاباً للأطفال، حيث تقرر أن يتم فتح أبواب النادي في الثانية عشرة والنصف ظهراً ويبدأ عرض لحملة الأعلام في الواحدة وعشر دقائق، ثم عروض حركية بمصاحبة الموسيقى، ثم تنطلق مباراة فريق ايفزا مهرة وفريق زيدان في الثانية والنصف ظهراً على كأس هيلدون ويعقبها مباراة الختام على كأس ايفزا الفضية 2021 للبولو في الساعة الرابعة إلا الربع عصراً، وفي الخامسة مساء تتم مراسم التتويج.

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