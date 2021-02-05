250 جواداً في «دولية الشارقة لقفز الحواجز»

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

تختتم غداً بطولة الشارقة الدولية الحادية والعشرون لقفز الحواجز فئة النجمتين، والتي ينظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون‪ ‬مع اتحاد الإمارات للفروسية وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبرعاية شركة لونجين الراعي الرسمي للبطولة ومجلس الشارقة الرياضي والعديد من الجهات والشركات الحكومية والخاصة. ‬

وتعد البطولة من فئة النجمتين، والفرسان المشاركون من 18 دولة عربية وغربية وأوروبية وتم رصد 350 ألف درهم جوائز للفائزين، وبمشاركة 250 جواداً، ويقدر عدد الفرسان المشاركين 180 فارساً، وتقام المنافسات بالصالة المغطاة والميدان الخارجي على مدار 12 شوطاً مناصفة بين الدولية والمحلية.

بطولة فئة النجمتين

الانطلاقة هي الشوط الأول (شوط مصرف الشارقة الإسلامي) الترحيبي للخيول الصغيرة بحواجز 120 سم وبجوائز 10 آلاف درهم، ويتبعه الشوط الثاني (شوط غرفة تجارة وصناعة الشارقة) بحواجز 130 سم وبجوائز 20 ألف درهم، ومن ثم الشوط الثالث (شوط شركة لونجين) المؤهل لشوط الجائزة الكبرى وبحواجز 145 سم وجوائز 131.600 ألف درهم، وتقام بالميدان الخارجي. البطولة المحلية وانطلقت منافسات البطولة المحلية يوم أمس الخميس، وشهد شوطين، الأول (شوط الخيول المبتدئة) وبارتفاع 80 سم وجوائز 2000 درهم، ثم الشوط الثاني (شوط الخيول الصغيرة) بعمر 3 -5 سنوات والفرسان الأشبال الأطفال بارتفاع 105 سم وبجوائز 7000 درهم والشوطان بالصالة المغطاة. وتستكمل اليوم الجمعة بالشوط الثالث (شوط فئة الفرسان الناشئين والفئة الوسطى والخيول الصغيرة) بعمر 4 - 5 سنوات وبحواجز 120 سم وبجوائز 12 ألف درهم، ومن ثم الشوط الرابع (الشوط المفتوح) بحواجز 130 سم وبجوائز 8000 درهم بالصالة المغطاة.

منافسات السبت

وتستكمل منافسات البطولة غداً وبفئة النجمتين وتبدأ بالشوط الرابع (شوط اتحاد الإمارات للفروسية والسباق) الختامي لفئة الخيول الصغيرة بارتفاع 135 سم وبجوائز 15 ألف درهم إماراتي، ثم الشوط الخامس شوط (كأس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة) بحواجز 135 سم وبجوائز 25 ألف درهم، وتختتم بالشوط السادس (شوط كأس الشارقة الجائزة الكبرى) بارتفاع 145 سم وجوائز 131.600 ألف درهم وتقام بالميدان الخارجي.

البطولات المحلية

وتستكمل غداً أيضاً منافسات فئة البطولات المحلية وستكون البداية بالشوط الخامس (شوط الفئة الوسطى والفرسان الشباب) بحواجز 120 سم وبجوائز 12 ألف درهم، ومن ثم الشوط السادس (الشوط المفتوح) بحواجز 130 سم وبجوائز 8000 درهم بالصالة المغطاة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز