95 خيلاً تتنافس على ألقاب «أم سقيم» اليوم في «جبل علي»

المصدر: دبي - خالد المهيري

ينطلق في الواحدة و45 دقيقة من ظهر اليوم، السباق الثامن لمضمار جبل علي، والذي سيحمل اسم «سباق أم سقيم»، بمشاركة 95 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأشواط السبعة، مليوناً و330 ألف درهم.

وسيشهد السباق إقامة أغلى بطولتين على المضمار الأصفر، وهما الشوط الرابع «بطولة جبل علي للسرعة» لمسافة 1000 متر، برعاية «إسطبلات شادويل»، والبالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، وبمشاركة 8 خيول، أبرزهم «الكرامة» و«فنار» و«حبوب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «راكز» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «الطارق» لمالكه عبد المحسن العبد الكريم، «دارك سيلفر» لمحمد خليفة البسطي، «ليدينج سبيريت» لمحمد خليل أحمد، «شنغهاي سيتي» لـ «نقابة بورسلي للسباقات».

جبل علي ستيكس

أما البطولة الثانية، ستكون في الشوط السادس «بطولة جبل علي ستيكس» لمسافة 1950 متراً، برعاية «مزارع شادويل»، والبالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، وبمشاركة 12 خيلاً، أبرزهم «اقتران» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «فيرناس» لمالكه أحمد غليطة المهيري، «تيلورز رو» لمصعب عبد القادر محمد الريس، «مزغران» لمالكه عيلان حمد كدفور المهيري، «جست إيه بيني» لمحمد خليفة البسطي، «سند ليبيا» لـ «إتش وبي».

الخيول العربية

وستكون البداية مع الشوط الأول «الجولة الرابعة لجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لمربي الخيول العربية الأصيلة»، لمسافة 1400 متر، برعاية «مركز دبي العقاري»، والبالغ قيمة جوائزه 50 ألف درهم، وبمشاركة 16 خيلاً، أبرزهم «فايزة ورسان» لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، «ورفة ورسان» لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، «عدلة» للشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، «إيه إف المهيب» و«إيه إف سلطان» و«إيه إف درس» و«إيه إف معتق» و«إيه إف مهم» و«أم الأصايل» لخالد خليفة النابودة.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، برعاية «الشعفار للاستثمار»، والبالغ قيمة جوائزه 64 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً، أبرزهم «مجيب» و«إدارات» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «دينجرس ثوت» لـ «الإمارات للسباقات الترفيهية»، «هونورابل جاستيس» لفايز جميل التركماني، «فار سكاي» لـ «سكاي للسباقات»، «إرادتي» و«أجود» لـ «نقابة بورسلي للسباقات».

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، برعاية «مضمار جبل علي»، والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، 16 خيلاً، أبرزهم «أبابيل» و«إكسبريس روت» لـ «إسطبلات الرشيد»، «كوروهو» و«شنغهاي تونغ» لمحمد خليفة البسطي، «بازل إليجانس» لـ «أبوظبي ريسنج»، «ميد نايت هانتر» لـ «بايرلي للسباقات».

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس لمسافة 1200 متر، برعاية «اسكانا - تكافل - الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين»، والبالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم، مشاركة 12 خيلاً، أبرزهم «ريتش آند فيمص» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «شجي» و«ميادين» و«فوارق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «سديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «كوايت إنديفور» لـ «الإمارات للسباقات الترفيهية»، «نايت كاسل» لمالكه خليفة مطر محمد مطر النيادي.

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع الختامي لمسافة 1800 متر، برعاية «بنك دبي التجاري»، والبالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم، 15 خيلاً، أبرزهم «كينج أوف آرمز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «اشتراك» و«أكوان» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «سيكريت تريد» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، «دارك أوف نايت» لناصر عسكر، «مدلل» لحمدان المنصوري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز