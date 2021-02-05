كأس حتا للإسطبلات الخاصة في «دبي الدولية للقدرة» اليوم

المصدر: دبي - علي الظاهري

تحتضن مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم بدءاً من السابعة صباح اليوم، سباق كأس حتا للقدرة المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، بمشاركة واسعة من مختلف الفرسان والإسطبلات في الدولة.

ويقام السباق لمسافة السباق 120 كلم، وينقسم إلى 4 مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كلم «المحور الأصفر»، والمرحلة الثانية 35 كم «المحور الأحمر» ثم المرحلة الثالثة 25 كم «المحور الأزرق» ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كم «المحور الأبيض».

وأنهت اللجنة المنظمة جميع التحضيرات استعداداً لكأس حتا إضافة إلى منافسات اليوم الثاني في كأس الفهيدي المفتوح الذي يقام غداً، وطالبت اللجنة الجميع الالتزام بالإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة الجميع، حيث ستقام السباقات وفق البروتوكول الصحي المتبع في مدينة دبي الدولية للقدرة الذي يركز على التباعد الاجتماعي وعدم التجمهر وارتداء الكمامات والتعقيم وغيرها من التدابير الوقائية.

لقب

وتدافع إسطبلات «SS» عن اللقب الذي حققته في آخر نسختين، حيث توج الفارس سهيل علي الغيلاني بلقب النسخة الماضية على صهوة الجواد «جساس»، واحتل المركز الثاني الفارس فارس أحمد المنصوري، على صهوة الفرس «ويستفاليا ياك» لإسطبلات ماس للقدرة، وجاء ثالثاً الفارس محمد سهيل الكتبي، على صهوة الفرس «دانيشا إيل كويكلي» لإسطبلات ماس للقدرة.

شروط

واشترطت اللجنة المنظمة أن يكون عمر الخيل المشارك 6 سنوات فما فوق في السباق، وأن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس 55 كلغ، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم بالساعة، كما يشترط ألا يزيد نبض الخيل على 64 نبضة في الدقيقة خلال عملية الفحص بعد نهاية كل مرحلة.

اجتماع

ويعقد ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮﻱ ونوّهت اللجنة بضرورة تهيئة وتجهيز الخيل ﻗﺒﻞ ﺇﺣﻀﺎﺭﻩ ﻟﻠﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ لعملية الفحص ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ، وسيتم استبعاد ﺃﻱ ﺧﻴﻞ ﻳﺮﻓﺾ ﺃﻭ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮاً على ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ الطبي ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ.

ويمنع استخدام ﺍﻟﺴﻮﻁ ﻭالمهماز ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻡ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺟﺪاً ويجب إعطاء الخيل حرية حركة الرأس، ولا يسمح للسيارات المصاحبة للفارس أثناء السباق التقرب من مسارات الخيول بشكل قد يتسبب في إعاقتها أو يؤثر على مسار المنافسة ولا يسمح بتقديم الدعم «مياه التبريد» من داخل السيارات وسوف يعاقب الفارس في حال مخالفة هذه اللوائح، ويمنع منعاً باتاً تقديم جميع أنواع الدعم للخيول والفرسان في آخر 2 كلم من خط النهاية، وفي حالة المخالفة سوف يتم استبعاد الفارس المخالف.

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