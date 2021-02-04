فريق جودلفين يحصد جائزة «إكليبس» في أمريكا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حقق فريق جودلفين جائزة «إكليبس»، كأفضل مالك، للمرة الثالثة، في حفل الدورة 50 لجوائز «إكليبس» السنوية، فيما حصل المهر غير المهزوم «اسنينشيال كوالتي»، على جائزة «إكليبس» كبطل أمهار السنتين.

وشهد العام الماضي عدداً من النجاحات الكبرى للإسطبل الأزرق الملكي في أمريكا الشمالية، إذ حقق فريق جودلفين ثلاثة انتصارات من الفئة الأولى، أبرزها فوزان على المستوى الأعلى، حققهما «اسنينشيال كوالتي» في «بريدرز فيوتشرتي»، و«بريدرز كب جوفنايل». وقال جيمي بيل رئيس جودلفين الولايات المتحدة: هذا الإنجاز يضع بالتأكيد علامة تعجب في العام الأكثر إثارة في السباقات بالنسبة لجودلفين، الشكر للمقترعين الذين تحقق بفضلهم ذلك.

وأضاف: هذا العام سيشهد بداية العقد الخامس لدخول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، السباقات في الولايات المتحدة، وحقق سموه الكثير من الإنجازات البارزة، عبر هذه الرحلة، وأنا واثق من أن هذه الجوائز، ستكون ضمن أفضل الإنجازات التي حققها سموه.

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